Non c’è più pace per i tifosi Ferrari, annuncio terribile: la situazione peggiora

Le ultime sul mondo del Cavallino dopo i primi due Gran Premi, in Australia e in Cina. Non arrivano notizie positive per i tifosi

Ci si aspettava un inizio decisamente diverso in F1 per la rossa. L’entusiasmo tra i tifosi della Ferrari era davvero alle stelle, come non succedeva da tempo, per via dell’arrivo di Lewis Hamilton, ma dopo due gare, il Cavallino è costretto ad inseguire e a convincere i suoi fan, ora alquanto delusi

In Australia, l’ex Mercedes ha chiuso solamente al decimo posto. Charles Leclerc, invece, ottavo, ma in Cina è stato un vero e proprio disastro: dopo aver tagliato il traguardo al quinto e al sesto posto è arrivata la squalifica per entrambe le vetture, così la classifica già piange e l’ottimismo iniziale si trasformato in un profondo pessimismo.

E dire che Hamilton aveva fatto gioire tutti con la vittoria nella Sprint Race. Ora tra lo scetticismo generale si guarda alla prossima gara, a Suzuka, il 6 aprile. In Giappone, Leclerc e il pilota inglese saranno invitati a provare a dare segnali di ripresa, ma difficilmente vedremo dei progressi. Il monegasco, infatti, sembra avere davvero pochi dubbi.

Disastro Ferrari, il pessimismo di Leclerc verso il Giappone

Charles Leclerc, così, non nega tutta la sua sfiducia: “Verso Suzuka non sono ottimista. Per adesso, siamo molto lontani dalla McLaren, specialmente in qualifica“, questo è stato, infatti, il commento del pilota di Montecarlo dopo il Gran Premio in Cina e prima della squalifica che lo ha poi colpito per il mancato rispetto del peso minimo della sua SF-25.

“Lewis ha ottenuto più del potenziale della macchina nelle Qualifiche Sprint, ma le qualifiche del sabato hanno detto esattamente dove siamo: siamo a tre decimi dalla McLaren, poi come passo-gara siamo piuttosto simili (anche se il primo mese è sembrato dire altro, ndr.) ma non possiamo fare miracoli se partiamo quattro-cinque posizioni dietro, dobbiamo dunque migliorare“.

Serve, dunque, un cambio di marcia per poter lottare con le McLaren, che invece non hanno per nulla deluso, riprendendo di fatto da dove avevano finito. Così in Cina è arrivata la vittoria di Piastri davanti a Norris e Russel. In Australia, invece, era stato Lando a precedere Verstappen. Il campione del Mondo e le Mercedes sono dunque lì a provare ad insidiare le McLaren. Ora si aspetta la Ferrari