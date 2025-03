Paratici porta il nuovo allenatore: l’annuncio ribalta il Milan

Il nome di Fabio Paratici al momento è quello più caldo per quanto riguarda la scelta del prossimo direttore sportivo del Milan con l’ex Juventus che potrebbe portare un grande nome in panchina.

Prosegue la ricerca del Milan di un direttore sportivo che possa prendere in mano la situazione ed andare a costruire una squadra che possa tornare in breve tempo a lottare per vincere.

Giorgio Furlani sta avendo dei colloqui in questi giorni per cercare di capire chi potrà essere il prossimo direttore sportivo del Milan e condurre il club alla rinascita dopo una stagione difficile che vede i rossoneri molto distanti dalla lotta per un posto in Champions League. Fabio Paratici appare il nome più caldo al momento per il club meneghino con l’ex direttore sportivo del Tottenham che potrebbe così tornare in Serie A cercando di rilanciare il Milan a partire dalla scelta del prossimo allenatore.

Paratici-Milan, ci siamo: in arrivo il nuovo allenatore

Fabio Ravezzani ha commentato su X la possibilità che Fabio Paratici diventi il prossimo direttore sportivo del Milan criticando la scelta dei rossoneri ma vedendo come unica opportunità positiva l’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina dei rossoneri.

Ravezzani si è così espresso sul proprio profilo: “Paratici male con Juve e Tottenham. Famosa l’intercettazione nell’inchiesta plusvalenze in cui un dirigente dice: Ormai diamo 3 mln anche ai cani (molti contratti erano di Paratici). È squalificato fino a luglio. L’unica cosa sensata per il Milan sarebbe che porti con sé Conte“. Un affare di certo non semplice per i rossoneri considerato il fatto che Conte è nel pieno del progetto con il Napoli e sarebbe finito anche nel mirino della Juventus.

Antonio Conte sembra destinato a proseguire la sua avventura con il Napoli per cercare di regalarsi una vittoria con la squadra partenopea mentre per il Milan si valutano diversi profili per la panchina. Prima di tutto, però, si dovrà capire se sarà proprio Fabio Paratici a prendere il posto di direttore sportivo in casa rossonera considerato il fatto che Giorgio Furlani sta proseguendo con i suoi colloqui.

Difficile, se non impossibile, una conferma di Sergio Conceicao con il Milan che appare intenzionato ad una nuova rivoluzione in estate per cercare di ripartire con un nuovo progetto che possa rivelarsi vincente sin da subito. Il tecnico portoghese è destinato a chiudere la stagione alla guida della squadra per poi salutare in estate.