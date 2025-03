Serie A nel panico, partita a forte rischio rinvio: meteo terribile

Una match del massimo campionato italiano potrebbe rischiare di essere posticipata: ecco i dettagli.

Il maltempo potrebbe creare qualche problema al calcio italiano, con la Serie A che potrebbe ritrovarsi nuovamente a fare i conti con condizioni atmosferiche complicate. Le previsioni meteo per le prossime ore lasciando dei dubbi sullo svolgimento regolare di una delle partite del 30esima giornata: Venezia-Bologna.

Sono previste piogge forti e vento nel capoluogo del Veneto. I tifosi sono un po’ in apprensione, le società coinvolte monitorano la situazione ora dopo ora, mentre gli organi competenti della Lega Serie A sono pronti a valutare ogni possibile scenario se sarà necessario. Non è la prima volta che il campionato rischia di piegarsi di fronte a determinati eventi atmosferici, ma ora è presto per fasciarsi la testa. Bisogna attendere.

Serie A, Venezia-Bologna potrebbe essere posticipata?

Bisognerà valutare quali saranno le condizioni a Venezia sabato 29 marzo, giorno nel quale è prevista la partita (calcio di inizio ore 15:00). Vedremo se il campo sarà praticabile, rendendo possibile disputare l’incontro oppure no. Le squadre sperano che si possa giocare regolarmente, evitando un rinvio del match.

Al Bologna è già capitato il rinvio di una partita di Serie A a causa del maltempo: era il 25 ottobre 2024 e fu il sindaco Matteo Lepore a prendersi la responsabilità di non far giocare i rossoblu contro il Milan. Nonostante il prato dello stadio Renato Dall’Ara fosse nelle condizioni per ospitare il match di campionato, optando per la soluzione a “porte chiuse”, il primo cittadino ha deciso diversamente. Sono nate tante polemiche, ma non sono servite a cambiare quanto già stabilito.

Il Bologna, poi vincitore nel recupero contro il Milan, sta disputando una stagione ottima. È quarto in classifica con un punto in più della Juventus. Potrebbe conquistare la seconda qualificazione consecutiva in Champions League, sarebbe qualcosa di davvero sorprendente. Vincenzo Italiano non ha fatto rimpiangere Thiago Motta, appena licenziato dalla Juve.

Per quanto riguarda il Venezia, invece, la classifica dice: diciannovesimo, quindi penultimo, posto con 20 punti, a 5 punti dalla zona salvezza. La squadra di Eusebio Di Francesco rischia la retrocessione in Serie B e quindi per tentare l’impresa di salvarsi deve cercare di fare più punti possibili in questo finale di campionato.