33 milioni, il prezzo è fissato: il Milan si prepara alla cessione eccellente

La valutazione di un calciatore rossonero sembra essere stata fatta: ora si attende l’offerta per l’eventuale partenza.

Stagione travagliata quella del Milan, ma ci sono ancora degli obiettivi da provare a raggiungere. Uno è provare a rimontare nella classifica del campionato per qualificarsi alla prossima Champions League, l’altro è cercare di vincere la Coppa Italia. Il trionfo in quest’ultima competizione darebbe accesso diretto all’Europa League in caso di mancato quarto posto in Serie A.

Nei prossimi due mesi tutti i calciatori dovranno darsi da fare, chi per provare a farsi confermare dal club e chi per trovare la migliore sistemazione possibile durante il calciomercato estivo. Se i rossoneri dovessero mancare la qualificazione Champions, da non escludere una-due cessioni importanti per finanziare la campagna acquisti e tenere in ordine i conti del bilancio.

Dal Milan alla Bundesliga? C’è la valutazione del cartellino

Facile pensare alla vendita di Theo Hernandez, essendo in scadenza a giugno 2026 e con un accordo sul rinnovo che è lontano. Nonostante la sua volontà di rimanere con un nuovo contratto, al momento la trattativa non è decollata e tutto fa pensare che ci sarà un addio.

Ma attenzione pure a Malick Thiaw, finito nel mirino del Bayer Leverkusen. Dalla Germania è trapelato che il club tedesco sarebbe interessato a riportare il difensore in Bundesliga. Tra l’altro, l’ex Schalke 04 ha anche già militato nel settore giovanile delle Aspirine. C’è già stato qualche contatto con l’entourage per capire la situazione.

La BILD ha scritto che serviranno 25 milioni di euro per comprare il cartellino di Thiaw, ma in realtà da Casa Milan emerge che il prezzo per la cessione sarà più alto. La richiesta parte da 33-35 milioni, cifra che consentirebbe al club rossonero di fare un’ottima plusvalenza a bilancio.

Thiaw ha un contratto che scade a giugno 2027 e ha disputato una stagione con alti e bassi. Probabilmente è nel gruppo dei meno peggio della squadra oggi allenata da Sergio Conceicao, però potrebbe non essere intoccabile per la società nel prossimo calciomercato estivo. Se arriveranno offerte da 30 milioni in su verranno valutate. Il Bayer Leverkusen perderà Jonathan Tah a parametro zero e vede nell’ex Schalke 04 un valido sostituto per il futuro. Richieste per il difensore milanista possono arrivare pure dalla Premier League.