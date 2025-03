Ancora una mazzata per il Milan, l’obiettivo sfugge e lo prende l’Inter

Il club nerazzurro potrebbe vincere un derby di mercato a fine stagione: c’è un obiettivo comune che potrebbe fare comodo a entrambe le squadre.

La qualificazione in Champions League è sempre importante sia per ragioni sportive sia economiche, ma anche per avere maggiore attrattività sul mercato. Ovviamente, è più facile convincere i calciatori mettendo sul tavolo anche la possibilità di partecipare alla prestigiosa competizione europea.

Il Milan rischia di non prendere parte alla prossima edizione della Champions e questo inevitabilmente condizionerà il mercato. Vista la necessità di rinforzare in maniera abbastanza importante la squadra, la dirigenza dovrà essere particolarmente brava a fare le scelte giuste in entrata e in uscita. In questo senso, l’arrivo di un nuovo direttore sportivo dovrebbe essere di aiuto.

Milan più italiano, obiettivo importante: ma occhio all’Inter

A volte il Milan è stato criticato anche per il fatto di avere pochi calciatori italiani, situazione che dovrebbe migliorare nella prossima stagione. Stando a quanto emerso, all’interno della società è stata compresa l’esigenza di avere un buon nucleo italiano in squadra e dovrebbero arrivare alcuni innesti made in Italy durante il calciomercato estivo.

Uno dei nomi che piacciono tanto al Milan è Samuele Ricci, centrocampista che milita nel Torino e che è anche nel giro della nazionale maggiore italiana. Il 23enne nato a Pontedera è uno dei migliori giocatori della squadra granata e Urbano Cairo vuole almeno 30 milioni di euro per venderlo. Il rinnovo del contratto fino a giugno 2028 c’è stato anche perché l’ex Empoli ha ricevuto la promessa di essere ceduto nel caso in cui dovessero arrivare delle offerte da parte di club importanti.

Il Milan lo segue da tempo, ma non è l’unico in Serie A ad averlo messo nel mirino per la campagna acquisti estiva. Anche l’Inter è forte su Ricci e potrebbe essere in vantaggio nella corsa al centrocampista, potendo mettere sul piatto pure la vetrina della Champions League.

I nerazzurri negli ultimi anni sono stati sempre nelle prime posizioni della Serie A e hanno ben figurato anche in Champions. Prenderanno parte al prossimo Mondiale per Club, che garantirà un incasso minimo di circa 20 milioni e che poi prevede ricchi bonus legati ai risultati che possono far crescere notevolmente il ricavato dalla partecipazione alla competizione.

Dal 1° giugno al 10 giugno ci sarà una sessione di mercato pre Mondiale per Club e non è escluso che l’Inter possa fare un tentativo concreto per Ricci. Simone Inzaghi vorrebbe un rinforzo importante a centrocampo e l’ex Empoli è un profilo particolarmente gradito.