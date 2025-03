Blitz di Paratici a Milano: svolta per il Ds e l’allenatore

Fabio Paratici a Milano nel pomeriggio di sabato 29 marzo. L’ex Juventus e Tottenham è il candidato numero uno per il ruolo di Ds al Diavolo

Fabio Paratici è a Milano. Come mostrano le immagini di Telelombardia, l’ex dirigente di Juventus e Tottenham si trova nel capoluogo lombardo. Facile così pensare ad un nuovo incontro con Giorgio Furlani. La fumata bianca in casa Milan potrebbe, dunque, essere davvero vicina, ma come precisa l’emittente, il 52enne smentisce di aver visto L’AD rossonero

Ma Fabio Paratici non era, comunque, solo a Milano. Il dirigente ha incontrato, infatti, il procuratore Edoardo Crnjar, fondatore dell’agenzia Exellence Sport, che tra gli assistiti ha anche Roberto De Zerbi.

