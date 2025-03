Colpo di scena Sportiello, addio Milan e nuova maglia in Serie A

Il Milan potrebbe cedere Sportiello in estate: nuova maglia in Italia per l’ex portiere della Fiorentina, i dettagli

In vista della prossima estate, il Milan dovrà prendere delle importanti decisioni per quanto riguarda alcune questioni di mercato. Fra queste, bisognerà capire chi fa ancora parte del progetto e chi no. Sappiamo che uno dei nodi cruciali riguarda Theo Hernandez: con il terzino francese non c’è ancora accordo per il rinnovo e a giugno arriverà ad un solo anno dalla scadenza, questo significa che o rinnova o andrà via. La priorità del giocatore è quella di restare, ma da parte del club non sembra esserci la stessa volontà.

Più avanzato invece il discorso per Mike Maignan: con lui c’è l’accordo per il rinnovo ma la società si è presa un po’ di tempo per fare delle valutazioni. Ci sono poi gli addii quasi certi come quelli di Fikayo Tomori, sempre più fuori dalle idee del club; ci sono poi riflessioni da fare su alcuni giocatori in base alle offerte che arriveranno e queste potrebbero coinvolgere anche Marco Sportiello.

Sportiello può essere ceduto

Il portiere è arrivato nell’estate del 2023 con il ruolo di vice Maignan: quando chiamato in causa, ha sempre risposto in maniera molto positiva. Sportiello è un portiere di alto livello: in una qualsiasi altra squadra potrebbe fare senza alcun problema il primo. E questo pensiero forse sta prendendo corpo anche nella sua testa: a 33 anni, ha ancora tanti anni di carriera davanti e può ancora essere protagonista.

Sportiello potrebbe ricevere offerte dalla Serie A e in particolar modo dall’Udinese in caso di cessione di Okoye: l’ex Fiorentina in Friuli farebbe sicuramente il titolare e sarebbe una certezza assoluta. Con il Milan ha un contratto fino a giugno 2027, questo significa che per acquistarlo bisogna fare l’offerta giusta: il valore del portiere si aggira intorno ai 5 milioni e, di fronte ad un’offerta del genere, potrebbe arrivare il sì, così da dare spazio ai promettenti giovani del vivaio come Torriani o Raveyre.

Insomma, da quel punto di vista il Milan non ha alcun problema e per questo si possono valutare anche eventuali offerte per Sportiello. Per i rossoneri la priorità è la conferma di Maignan: il portiere francese deve essere una solida base dalla quale ripartire dalla prossima stagione. Quest’anno non ha avuto un rendimento di primo livello ma resta un portiere forte, che ha fatto benissimo anche con la Francia durante questa sosta, e un senatore dello spogliatoio.