Fabregas al Milan porta subito il primo colpo: l’Inter resta senza parole

Il Milan segue Fabregas per la panchina del prossimo anno: insieme a lui potrebbe arrivare anche un suo pupillo

Cesc Fabregas è uno dei nomi che il Milan sta prendendo in considerazione per la panchina della prossima stagione. Lo spagnolo sta facendo un ottimo lavoro al Como: risultati positivi ma anche un’identità di gioco che sta attirando l’attenzione dei grandi club d’Italia e d’Europa. I rossoneri sono fra questi, ma per adesso è soltanto un’idea: prima di scegliere l’allenatore, il Milan deve capire qual è il direttore sportivo adatto alle proprie ambizioni. Se si vuole puntare davvero in alto, la soluzione migliore è Fabio Paratici.

Con lui potrebbe arrivare in panchina una “garanzia” ma non è da escludere che anche lui possa avallare l’idea Fabregas, un allenatore in linea con l’identità storica del Milan che non ha mai solo vinto ma lo ha fatto anche con un certo stile. E di stile Fabregas ne ha eccome. L’arrivo dello spagnolo deve essere, eventualmente, sostenuto dalle scelte di mercato per poter fare quel tipo di calcio. C’è un giocatore in particolare che potrebbe arrivare insieme a lui: per rinforzare la rosa e per spiazzare… l’Inter.

Non solo Fabregas: dal Como al Milan, doppio colpo

Oltre ad esprimere una qualità di gioco di altissimo livello, il Como ha messo in vetrina anche giocatori di primo livello. Tanti di grande interesse che sono finiti, nel giro di poco tempo, nel mirino di grandi club. L’ultimo ad inserirsi in questa lunga lista è Diao, in gol contro il Milan anche nel match d’andata. Ma la vera gemma della squadra è Nico Paz, il trequartista argentino sul quale c’è ancora il controllo del Real Madrid in stile Alex Jimenez.

I Blancos, come con il terzino milanista, hanno conservato una clausola di riacquisto che gli permette di poter avere la supervisione e riportarlo a casa in qualsiasi momento. Il Como, proprio come sta provando a fare il Milan, vorrebbe eliminare questa recompra ma non è semplice. Nel frattempo Nico Paz è diventato un obiettivo dell’Inter ma l’arrivo di Fabregas al Milan potrebbe cambiare le carte in gioco. Lo spagnolo potrebbe chiedere come primo rinforzo alla società il trequartista argentino, così da aumentare ancora di più la qualità del centrocampo: condizione necessaria per fare un calcio di certo livello.

Nico Paz è un centrocampista offensivo che dà il meglio di sé centralmente o, al massimo, sul centro destro. Una trequarti con lui, Leao e Pulisic potrebbe essere davvero di altissimo livello. Il Como chiede almeno 30 milioni per la cessione ma, anzi, preferirebbe trattenerlo: sarà molto interessante capire quale sarà il futuro del giocatore perché non è da escludere un ritorno al Real Madrid.