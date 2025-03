Il Milan ha fatto la sua scelta: il prossimo colpo arriva dalla Serie A

Il club di Via Aldo Rossi a caccia di colpi per la prossima sessione di calciomercato: l’ultima idea arriva direttamente dalla Serie A

In casa Milan è tempo di programmare il futuro. Il presente parla dell’imminente ritorno in campo, con anche la sfida in Coppa Italia contro l’Inter a tenere banco nei pensieri di Sergio Conceicao.

L’allenatore portoghese sa bene che il suo breve ciclo, a Milanello, virtualmente è già finito. Così come si stanno facendo strada le prime voci di mercato che vorrebbero la dirigenza di Via Aldo Rossi già focalizzata sui prossimi rinforzi per il Milan 2025/26. Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’ il Milan, alla riapertura del calciomercato estivo, potrebbe dire addio ad uno dei nomi importanti che costituiscono la retroguardia di Sergio Conceicao. Si parla di Strahinja Pavlovic, centrale serbo arrivato a Milanello la scorsa estate dal Salisburgo per 18 milioni di euro.

Una possibilità concreta, pare, visto che il 23enne – pur essendo sotto contratto con il ‘Diavolo’ fino al 30 giugno 2028 – ha accumulato estimatori nel corso degli ultimi mesi, pur avendo giocato comunque poco. A tal proposito la dirigenza di Via Aldo Rossi si starebbe muovendo per la ricerca di un eventuale sostituto che possa rinforzare la retroguardia senza far rimpiangere la partenza di Pavlovic: gli occhi, secondo il portale spagnolo, sarebbero puntati proprio in Serie A.

Nuovo difensore in arrivo: il Milan pesca in Serie A

Il Milan guarda più al futuro che al presente. Arrivare quarti e qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe importante ma, al momento, è altamente improbabile che ciò accada. Ecco perché si ragiona sui nomi per potenziare la rosa ed uno di questi potrebbe essere quello di Jhon Lucumi.

Il centrale colombiano è un titolare fisso al Bologna, è tre anni più vecchio di Pavlovic ma in Serie A ha mostrato un’affidabilità invidiabile, con uno strapotere fisico che farebbe comodissimo alla difesa rossonera. Anche per questo potrebbe diventare presto il nome più caldo per la dirigenza di Via Aldo Rossi. Un fattore determinante lo giocherà la scadenza contrattuale del difensore del Bologna che rimane in scadenza il 30 giugno 2026 con i felsinei: motivo, per cui, i rossoneri potrebbero portarlo a Milanello a prezzo di saldo.

Il classe ’98, ad un anno dalla fine del contratto, potrebbe partire per circa 15 milioni di euro: una cifra più che consona viste le qualità del ragazzo e la possibilità di registrare l’ennesimo salto di qualità con addosso la maglia rossonera. In questa che potrebbe essere la sua ultima annata con il Bologna Lucumi ha collezionato 33 presenze complessive, tra campionato e coppe, con 1 rete ed 1 assist vincente all’attivo.