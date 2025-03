Napoli-Milan, l’undici di Conceicao: doppia possibile sorpresa

Due possibili sorprese di formazione per Napoli-Milan: Conceicao vuole provare a sorprendere Conte

Dopo i successi contro Lecce e Como, importanti per rientrare nella corsa al quarto posto per la Champions League, il Milan affronterà un week-end difficile a Napoli. I rossoneri si ritroveranno contro la squadra di Antonio Conte, ancora in lotta per lo Scudetto con l’Inter nonostante l’ultima negativa giornata (pareggio col Venezia e vittoria nerazzurra contro l’Atalanta). Il Milan non deve fare calcoli: è fondamentale pensare al proprio percorso e a raggiungere l’obiettivo, che è il quarto posto in classifica, così da dare un minimo di dignità ad una stagione finora disastrosa.

Sergio Conceicao oggi ha parlato come di consueto in conferenza stampa e non ha dato grosse indicazioni per quanto riguarda la formazione. L’allenatore ha a disposizione tutta la rosa (escluso Emerson Royal) e può provare a fare altre scelte rispetto alle solite. In merito alla gara di domani, in attesa di conferme, le idee sono piuttosto chiare (e non mancano le sorprese).

La probabile formazione del Milan

A Napoli potrebbe restare in panchina Santiago Gimenez: l’acquisto da 35 milioni di gennaio non sta affrontando un periodo particolarmente positivo ed è reduce da un piccolo problema fisico accusato in Nazionale. Al contrario, Tammy Abraham ha fatto piuttosto bene nelle ultime gare quando entrato in corso (in particolare con l’assist a Reijnders contro il Como) e ha buone chance di partire titolare domani.

Un’altra possibile sorpresa è Ruben Loftus-Cheek: l’inglese è tornato e piace molto per caratteristiche a Conceicao, c’è chi pensa ad un suo impiego dal primo minuto per sostituire lo squalificato Musah. Più probabile però la scelta di Bondo, titolare nelle ultime due partite di campionato: insieme a lui Fofana, con Reijnders qualche metro più avanti. Per quanto riguarda l’attacco: abbiamo già detto di Abraham, occhio a Joao Felix (che insidia Leao) a sinistra con Pulisic a destra.

In difesa Conceicao potrebbe affidarsi ancora alla coppia Gabbia-Thiaw, con Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra davanti ovviamente a Mike Maignan. L’undici di domani a Napoli dovrebbe essere questo, ma attenzione alle sorprese che, da quando c’è Conceicao, non mancano mai. I rossoneri devono fare una partita importante al Diego Armando Maradona per poter fare risultato, fondamentale se si vuole ancora sperare di raggiungere il quarto posto in classifica.