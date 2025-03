Bye bye Saelemaekers, il Milan ha dato l’ok: stavolta è finita

Stavolta Saelemaekers può salutare definitivamente: a sorpresa, il belga potrebbe lasciare la Serie A. Offerta dall’estero

La questione Alexis Saelemaekers è una delle più spinose per il Milan in vista della prossima stagione. I rossoneri, al termine dello scorso mercato estivo, lo hanno mandato alla Roma in prestito secco in cambio, con la stessa formula, di Abraham. Il belga era stato uno dei migliori del pre campionato e anche lo stesso Paulo Fonseca, pubblicamente, aveva chiesto la sua permanenza. Alla fine però la società ha scelto comunque di cederlo, aggiungendo questa alle tantissime altre decisioni sbagliate di questi ultimi due anni (e i risultati in campo sono una dimostrazione).

Ora si sta cercando una soluzione: l’acquisto a titolo definitivo di Abraham è difficile perché la Roma lo valuta 30 milioni e perché ha un ingaggio troppo alto, ma i giallorossi spingono per trattenere l’ex Bologna. Il Milan riflette sulla possibilità di riportarlo alla base ma attenzione a possibili offerte da altre squadre: dopo un’altra stagione così positiva, l’interesse per lui è certamente aumentato.

Svolta Saelemaekers a sorpresa, addio Milan (e Serie A)

Saelemaekers è finito nel mirino anche di altre squadre, soprattutto dall’estero. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, ci sta facendo un pensierino il Nottingham Forest: gli inglesi stanno facendo una stagione clamorosa con tanto di possibile qualificazione alla prossima Champions League, ha grossa disponibilità economica e sta valutando l’acquisto del belga in estate.

La valutazione del giocatore è aumentata di molto rispetto all’estate: al momento dell’accordo con la Roma, il Milan lo valutava intorno ai 15 milioni, adesso è praticamente raddoppiata. Se il Nottingham Forest dovesse mettere sul piatto un’offerta da 25-30 milioni per lui, allora la società non dirà di no: a quelle cifre arriverà l’ok alla cessione, anche se, come detto, c’è la forte tentazione di trattenerlo per il prossimo anno (ma questa scelta dipenderà anche da chi saranno direttore sportivo e, soprattutto, nuovo allenatore).

L’interesse del Nottingham Forest complica i piani della Roma: i giallorossi sono molto soddisfatti del suo rendimento in questa stagione e per questo vorrebbero trattenerlo. Ma la nuova valutazione del Milan e la cifra praticamente raddoppiata rende tutto più difficile, così come l’interesse di squadre importanti e più ricche come quella inglese. La sensazione è che alla fine Saelemaekers tornerà a Milano e Abraham a Roma, ma la permanenza del belga a Milanello non è scontata. Bisognerà attendere ancora pochi mesi prima di capire come finirà questa storia (l’ennesima gestita male dalla società).