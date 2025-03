Contatto Milan-Real Madrid, ancora un affare in estate

Il club rossonero è pronto a intavolare una nuova trattativa con i blancos: l’obiettivo è arrivare a un accordo in tempi brevi.

Nei prossimi mesi il Milan sarà chiamato a prendere decisioni importanti sul futuro. Ci sono diversi calciatori che potrebbero non rimanere, ma c’è anche chi il club vuole trattenere senza dubbi.

Nella lista c’è Alex Jimenez, terzino che ha iniziato la stagione con il Milan Futuro in Serie C e che poi ha trovato spazio in Prima Squadra. I dirigenti rossoneri vogliono continuare a puntare su di lui, tra i più positivi in questi mesi di alti e bassi della squadra di Sergio Conceicao. Trattandosi di un giocatore ancora giovane (è un classe 2005), ha margini di miglioramento notevoli e a Milano vogliono continuare a usufruire del suo talento.

Lo spagnolo è un laterale duttile tatticamente, può agire sia da terzino sia da esterno più alto e può farlo su entrambe le fasce. Per qualsiasi allenatore può rappresentare una risorsa preziosa. Deve certamente progredire nella fase difensiva e diventare più incisivo in quella offensiva.

Milan, nuova trattativa con il Real Madrid: accordo possibile?

Jimenez è di proprietà del Milan, però il Real Madrid ha a proprio favore una clausola che gli consente il riacquisto: per 9 milioni di euro nell’estate 2025 e per 12 nell’estate 2026. Finora non è trapelata l’intenzione dei blancos di riportarlo in Spagna al termine della stagione in corso, quindi c’è fiducia di poterlo tenere anche nella prossima.

Ma il Milan vuole provare a raggiungere un nuovo accordo con il Real Madrid per essere sicuro di avere Jimenez per il prossimo biennio. E vorrebbe rinegoziare anche la cifra che permetterebbe il club spagnolo di riprendersi il giocatore in futuro. I rapporti tra le parti sono buoni e c’è fiducia di poter stipulare un nuovo contratto, però non è qualcosa che possiamo dare per scontato.

Bisogna attendere e capire se il Milan e il Real Madrid riusciranno a concordare delle nuove condizioni. Jimenez è molto felice di indossare la maglia rossonera e rimanere a Milano rappresenta la sua prima scelta oggi. Ha ricevuto anche altre richieste, ma vorrebbe proseguire il suo percorso di crescita nella squadra attuale. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.