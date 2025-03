La scelta che farà discutere: Conceicao vuole farlo di nuovo

La scelta di Conceicao che rischia di far discutere parecchio: l’allenatore del Milan è pronto a rifarlo anche a Napoli

Mancano poche ore ad un importante evento per la stagione del Milan. I rossoneri sono attesi questa sera al Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli di Antonio Conte, in corsa per la vittoria dello Scudetto insieme all’Inter (avanti di tre punti dopo l’ultimo week-end prima della sosta). La squadra di Sergio Conceicao non ha un altro risultato oltre al successo per provare a tenere vivo il sogno quarto posto e quindi la qualificazione alla prossima Champions League.

In questi giorni di sosta l’allenatore ha potuto lavorare con un gruppo ristretto di giocatori ma è stata una buona occasione per far lavorare su alcuni principi e recuperare la condizione fisica migliore. L’allenatore ieri ha parlato in conferenza stampa e, come sempre, non ha dato grosse indicazioni per quanto riguarda la formazione ma le indiscrezioni che arrivano da Milanello stanno facendo parecchio discutere i tifosi sui social in queste ore. Conceicao, infatti, a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, starebbe pensando ad una scelta fatta scelta clamorosa (anche se non nuova).

Napoli-Milan, scelta a sorpresa di Conceicao

Nel corso di questi giorni vi avevamo già parlato delle possibili sorprese per quanto riguarda centrocampo e attacco: Loftus-Cheek e Abraham. E, stando alle ultime voci, pare che sarà proprio così: il primo potrebbe sostituire Fofana e quindi completare il reparto insieme a Bondo e Reijnders, mentre il secondo dovrebbe prendere il posto di Santiago Gimenez (che è tornato malconcio dalla Nazionale). Ma ci sarà probabilmente una terza clamorosa scelta.

Conceicao sta pensando infatti di tenere ancora una volta fuori dai titolari Rafael Leao. Non è la prima volta che succede da quando c’è il nuovo allenatore (e anche con Fonseca per un periodo aveva perso il posto): in tutte queste occasioni, però, Rafa è entrato ad inizio ripresa lasciando il segno con un gol o un assist. Forse la strategia dell’allenatore è proprio questa: sfruttare le qualità di Leao a gara in corso per provare a a movimentare la fase offensiva.

Al suo posto quindi Joao Felix, pupillo di Conceicao che gli ha dato moltissimo spazio anche quando non lo meritava. Scelta che farà sicuramente discutere soprattutto se le cose dovessero andare storte. Leao è il miglior giocatore del Milan per rendimento in questa stagione, l’unico in grado di accendere la luce in una squadra che non sembra avere grosse idee dal punto di vista della proposta di gioco.