Maignan via in saldo: destinazione già decisa

Il futuro di Mike Maignan potrebbe essere lontano dal Milan con il portiere che è finito nel mirino di diverse squadre e la sua destinazione sembrerebbe già decisa.

Il contratto in scadenza nel 2026 rischia di avvicinare sempre di più la cessione di Mike Maignan al Milan in vista della prossima estate con i rossoneri che non vogliono rischiare di perderlo a costo zero tra un anno.

L’estremo difensore francese aveva trovato un’intesa con il Milan per il rinnovo del contratto ma molto dipenderà anche da quella che sarà la posizione in classifica degli uomini di Conceicao al termine del campionato in corso. Nel caso in cui la squadra dovesse restare fuori dalla zona valida per un posto in Champions League, il club dovrà per forza di cose ricorrere a delle cessioni eccellenti per fare cassa ed andare a sistemare il bilancio. La rimonta in classifica appare più che difficile per il club meneghino che vede nella Coppa Italia la via più breve per assicurarsi un posto in Europa per il 2025/2026.

Milan, futuro Maignan segnato: scelta la destinazione

Stando a quanto affermato da Fichajes.net, il futuro di Mike Maignan potrebbe essere in Premier League con il portiere francese che piace molto sia all’Aston Villa che al Chelsea, alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione.

Il club allenato da Enzo Maresca sembra essere quello che abbia fatto passi più decisi verso l’acquisto di Maignan andando a prender già i primi contatti con il Milan. L’occasione di andare a prendere uno dei portieri più forti del mondo ad un anno dalla scadenza del suo contratto è troppo ghiotta per le big europee che non vogliono farsi trovare impreparate.

Il Chelsea sarebbe disposto a pagare circa 40 milioni di euro per il cartellino del classe 1995 che potrebbe così lasciare il Milan dopo quattro anni durante i quali ha vinto uno scudetto ed una Supercoppa italiana con i rossoneri. L’addio di Maignan diventerebbe al tempo stesso un problema da risolvere per il club che dovrebbe trovare un sostituto all’altezza del transalpino.

Maignan potrebbe non essere l’unico big a salutare il Milan con Theo Hernandez che appare sempre più lontano dai rossoneri in vista della prossima stagione. Sul terzino ci sono diverse big, dal PSG al Bayern Monaco passando proprio per il Chelsea con il Milan che potrebbe salutare il laterale per una somma intorno ai 40 milioni.