Milan avvisato, l’annuncio è netto: “Non pagheremo quel costo”

Sala ha risposto su un tema molto importante riguardante il nuovo San Siro: i club milanesi sono avvisati.

Milan e Inter sul campo non hanno esaurito le sfide, dato che si affronteranno nei due derby di Coppa Italia per accedere alla finale. Ma se sul campo sono avversarie, fuori sono alleate per un progetto comune molto importante: la costruzione di un nuovo stadio.

Com’è noto, dopo aver valutato altre soluzioni, alla fine i club sono tornati a lavorare sul piano del 2019 riguardante San Siro. I dialoghi con il Comune di Milano sono andati avanti positivamente nei mesi scorsi ed è stata presentata un’offerta per acquistare sia il Giuseppe Meazza sia le aree limitrofe.

L’obiettivo è realizzare un nuovo impianto sportivo, con la Scala del Calcio che successivamente verrebbe in buona parte abbattuta e destinata a un altro utilizzo. Si punta a completare l’iter di acquisto entro luglio 2025, anticipando così il vincolo sul secondo anello che scatterebbe a novembre.

Stadio Milan-Inter a San Siro: le parole di Sala

L’Agenzia delle Entrate ha valutato il Giuseppe Meazza e l’area attorno quasi 197 milioni di euro: 72,9 lo stadio e 124 il resto. Da considerare anche che, in base alla legge sugli stadi, è previsto che il Comune si faccia carico dei costi inerenti demolizione e bonifica: dovrebbe trattarsi di 70-80 milioni.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato del tema in occasione della riunione del Consiglio Comunale ed è stato abbastanza chiaro: “Il Comune non pagherà i costi della demolizione del Meazza. Se compreranno lo stadio – riporta Il Giornale – poi sarà un tema dei club, se decideranno di ristrutturarlo o di semi-abbatterlo. Sulle spese di bonifica si può trattare. Oggi non sappiamo cosa c’è sotto, ci auguriamo che le bonifiche non siano molto significative perché non è un’area con una grande storia industriale. Non sono molto preoccupato“.

I costi di demolizione dovrebbero essere sostenuti da Milan e Inter, quindi, mentre sulla bonifica le parti potrebbero trovare un accordo. Sala ha anche specificato che il vincolo di area verde al 50% sarà rispettato nel progetto stadio dei club. È un tema sempre molto delicato, dunque è fondamentale fare chiarezza per evitare proteste di vario tipo. Gli ostacoli non mancano e non mancheranno, però le società si stanno impegnando per evitare che possa fallire il loro piano sul nuovo San Siro.