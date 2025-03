Milan, tegola improvvisa: si opera subito a Napoli

Il Milan dovrà fare a meno di una importante risorsa per la partita di oggi contro il Napoli: problema di salute per il giocatore, si opera subito

Mancano pochissime ore al ritorno in campo del Milan dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali. I rossoneri, costretti a vincere per rimanere aggrappati alle residue speranze Champions, presenteranno molto probabilmente delle importanti novità di formazione. Ad esempio, dovrebbero giocare Tammy Abraham e Joao Felix al posto di Santiago Gimenez e Santiago Leao. Era previsto anche il ritorno in campo da titolare anche di Ruben Loftus-Cheek, di rientro da un lunghissimo infortunio di natura muscolare, ma l’inglese non sarà a disposizione di Conceicao per un problema di salute improvviso.

In seguito a forti dolori addominali accusati durante il ritiro nel capoluogo campano, si è sottoposto ad approfondimenti clinici che hanno evidenziato un’appendicite acuta. Oggi stesso l’inglese si sottoporrà ad intervento chirurgico a Napoli per la rimozione dell’appendice. Ovviamente il giocatore non potrà far parte della gara oggi e, a questo punto, è a rischio anche per il derby.