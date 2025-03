Scambio Milan-Empoli, affare a sorpresa in estate

Possibile affare sull’asse Milano-Empoli per l’estate: la società rossonera pensare ad una doppia operazione coi toscani

Il Milan sta già lavorando in vista della prossima stagione. Dopo due stagioni disastrose, la società vuole provare a cambiare registro e per farlo sembra aver scelto di assumere un direttore sportivo, figura che manca da quando è stato mandato via Frederic Massara. Il profilo più apprezzato da Giorgio Furlani, colui che avrà l’ultima parola sulla scelta, è quello di Fabio Paratici: ci sono stati incontri importanti in queste settimane ma non si è ancora arrivati ad un accordo.

Ci sono anche altre ipotesi ma l’ex Juventus è il migliore libero e disponibile per il giusto mix fra esperienza e competenza. La scelta del diesse è fondamentale per poter poi capire chi sarà il nuovo allenatore e, ovviamente, impostare le strategie di mercato. Il Milan ha diversi giocatori in prestito in Serie A e c’è una certa sinergia con l’Empoli: si potrebbero aprire le porte ad uno scambio fra i due club che coinvolge più giocatori.

Milan, doppio scambio con l’Empoli

L’estate scorsa il Milan ha girato in prestito all’Empoli due giocatori: Davis Vasquez, una delle rivelazioni più interessanti di tutto il campionato (anche se non sono mancati i bassi), e Lorenzo Colombo, il centravanti italiano. Entrambi sono in prestito con diritto di riscatto: tutti e due hanno convinto il club toscano che sembra aver deciso di riscattarli. Ma i rossoneri potrebbero avere un’altra idea per concludere positivamente un doppio affare.

I rossoneri potrebbero girare i cartellini dei due giocatori all’Empoli in cambio di altri due: il primo è Mattia Viti (che prima i toscani dovranno riscattare dal Nizza per 6 milioni) ma piace soprattutto Goglichidze, finito nel mirino anche di altri importanti club italiani e non solo. Il georgiano è certamente uno dei giocatori giovani più interessanti di tutto il campionato e a gennaio la Roma ha provato a strapparlo all’Empoli per anticipare la concorrenza. I toscani hanno però capito che era meglio aspettare: con lui si può pensare di fare una importante plusvalenza.

Il Milan potrebbe quindi approfittare dei buoni rapporti con l’Empoli e di Vasquez e Colombo per provare a metterci le mani prima che arrivino altre squadre (fra cui anche l’Inter). Molto probabilmente però i rossoneri, oltre ai due giocatori, dovranno aggiungere un conguaglio economico per poter arrivare ad un accordo. Non sarà semplice, in ogni caso, considerata la folta concorrenza per entrambi. Anche Viti, oltre al georgiano, è un ottimo elemento che può fare al caso dei rossoneri.