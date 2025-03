Il Milan affonda: lo scambio col Bologna si fa

Il Milan è pronto a chiudere uno scambio col Bologna in vista della prossima sessione di calciomercato con i rossoneri pronti a cambiare ancora una volta molto.

La qualificazione in Champions League è ormai appesa ad un filo per il Milan che è pronto a cambiare molto in vista della prossima stagione per ripartire con un nuovo progetto.

I rossoneri sanno di dover lavorare molto in vista della prossima estate per riportare la rosa a livelli competitivi e vogliono provare a chiudere un colpo importante in Serie A. Gli occhi del club meneghino sono finiti su un giocatore del Bologna che in vista della prossima stagione potrebbe cambiare maglia. Per convincere i rossoblu a chiudere l’affare i rossoneri sarebbero disposti a mettere sul piatto una contropartita tecnica molto gradita alla squadra di Vincenzo Italiano.

Calciomercato Milan, affare col Bologna: si chiude in estate

Nel mirino del Milan c’è Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna che sta facendo molto bene anche agli ordini di Vincenzo Italiano arretrando leggermente il suo raggio di azione rispetto a quella che era la posizione ricoperta in campo agli ordini di Thiago Motta.

Per convincere gli emiliani a lasciar partire il centrocampista scozzese, il Milan sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Tommaso Pobega, centrocampista che durante la scorsa estate è passato in prestito con diritto di riscatto proprio al Bologna. Il riscatto di Pobega è fissato intorno ai 12 milioni di euro e il Milan appare disposto a proporre sia il cartellino dell’ex Torino, sia 15 milioni di euro da versare nelle casse dei rosssoblu.

I rapporti tra le due società sono ottimi come dimostrano gli affari chiusi durante gli ultimi anni che hanno visto come protagonisti proprio Pobega, Saelemaekers, Hodzic e Calabria. A fine campionato ci sarà un incontro tra le due società per parlare del destino del centrocampista ora in prestito alla squadra di Italiano e capire se ci sia il margine per chiudere altre operazioni in vista della prossima stagione.

Oltre a Tommaso Pobega, nel mirino del Milan ci sarebbe anche Dan Ndoye. L’esterno svizzero sta facendo molto bene in questo campionato, risultando decisivo anche in zona gol. Il classe 2000 potrebbe lasciare Bologna se non dovesse arrivare la qualificazione ad una coppa europea e il Milan potrebbe affondare il colpo nel caso in cui si dovesse concretizzare la cessione di Samuel Chukwueze, oltre al mancato riscatto di Riccardo Sottil.