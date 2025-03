Maxi affare col Barcellona: rivoluzione al Milan

Senza Champions sarà addio. Il Milan ha già messo in preventivo la partenza del giocatore, che è pronto a firmare con il Barcellona.

Si intensificano le voci di calciomercato sulla partenza del calciatore. Dalla Spagna arrivano altre indiscrezioni, con la cessioen del big che può portare tanti soldi nelle casse del club che a quel punto può finanziare altri colpi in entrata.

In attesa di sciogliere i dubbi riguardo il nome del prossimo ds, Moncada e Furlani sono in contatto con agenti e intermediari che sono a lavoro per la prossima sessione di calciomercato. Il club rossonero sarà fra le squadre protagoniste, visto che ha già messo in preventivo una serie di colpi sia in entrata che in uscita. Dunque, il prossimo mercato sarà parecchio movimentato per la società che dovrà prendere una decisione anche riguardo il nome del futuro allenatore che dovrà raccogliere l’eredità di Conceicao. Intanto, da Barcellona arriva un nuovo indizio di mercato con l’asse di mercato che potrebbe favorire i rossoneri.

Milan Barcellona: nuova affare di calciomercato

Ci sono delle importanti novità relative a questo colpo che può concretizzarsi la prossima estate. Infatti, senza qualificazione in Champions League il Milan ha bisogno di monetizzare con alcuni calciatori che sono pronti a salutare Milanello. Da Maignan a Theo Hernandez fino a Reijnders, che è l’obiettivo principale del Barcellona in vista della prossima stagione. Ecco quanti soldi può portare l’olandese, fra le note positive di questa stagione.

Il Barcellona ha messo gli occhi su Tijjani Reijnders. I blaugrana sono a caccia di un centrocampista che possa sostituire Frenkie De Jong. Flick ha già dato il via libera a questa operazione che può andare in porto nel prossimo mercato estivo. Il ds Deco è già a lavoro per provare a convincere il Milan a cedere al Barcellona Reijnders. Fissato anche il prezzo del cartellino del calciatore, che si aggira attorno ai 45-50 milioni di euro. La trattativa non è facilissima ma la squadra blaugrana è pronta a giocarsi le sue carte per provare a portare a termine questa operazione di calciomercato, che consentirebbe al club di rinforzare la mediana con un centrocampista moderno dotato anche di senso del gol. Un profilo che ad oggi manca al Barcellona che per questa ragione vuole fare di tutto per portare in blaugrana Reijnders che è diventato il primo obiettivo della società in vista della prossima stagione.