Milan-Cristiano Ronaldo, così si ribalta il mercato rossonero

Novità dall’Arabia Saudita, la rottura con CR7 può provocare un ritorno in Serie A: ecco la situazione.

In questi mesi tutte le società sono chiamate a fare delle valutazioni per la prossima stagione e diverse dovranno anche scegliere se cambiare allenatore. Tra queste c’è il Milan, dove la panchina di Sergio Conceicao scricchiola da tempo.

La sensazione è che, salvo sorprese clamorose, il tecnico portoghese lascerà Milanello e verrà sostituito. Anche vincere la Coppa Italia non dovrebbe salvarlo dalla mancata conferma: il suo contratto scade a giugno 2026, ma prevede una clausola per la risoluzione anticipata. In queste settimane stanno trapelando diversi nomi di allenatori che potrebbero arrivare in rossonero nella prossima estate, non è ancora chiaro il favorito. Serve anche attendere l’ingaggio del nuovo direttore sportivo per farsi un’idea più chiara.

Milan, chi sarà il prossimo allenatore?

Per un po’ di tempo è stato Massimiliano Allegri ad essere indicato come il preferito dal Milan per la successione a Conceicao. Il 57enne toscano ha esperienza, ha vinto tanti trofei in Italia e ha già lavorato a Milano, vincendo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Tuttavia, non c’è ancora nulla di deciso e Allegri viene accostato anche ad altre squadra, Roma in primis.

In questi giorni pure Roberto De Zerbi del Marsiglia e Cesc Fabregas del Como sono stati associati al Diavolo. Per non parlare di Antonio Conte, nonostante si stia giocando lo Scudetto alla guida del Napoli. Il tecnico pugliese era il grande sogno di tanti tifosi rossoneri prima dell’ingaggio di Paulo Fonseca. Forse Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Zlatan Ibrahimovic si sono pentiti di non aver puntato su di lui, una garanzia in Italia.

Tra i tifosi ce ne sono alcuni, seppur pochi, che non vedrebbero male neppure il ritorno di Stefano Pioli. Oggi quest’ultimo è l’allenatore dell’Al Nassr, al quale è legato da un ricco contratto da circa 10 milioni di euro netti annui, però la sua permanenza in Arabia Saudita potrebbe non durare ancora a lungo. Sportitalia ha raccontato che ci sono state delle tensioni con Cristiano Ronaldo, stella indiscussa della squadra, e che questa situazione potrebbe costargli caro.

È trapelata anche la parola “rottura” per quanto riguarda il rapporto Pioli-CR7, anche se i vertici dirigenziali dell’Al Nassr vogliono attendere di vedere i risultati delle prossime partite prima di decidere un eventuale esonero. Venerdì c’è il derby di campionato contro l’Al Hilal, davanti in classifica di 6 punti, e una vittoria rafforzerebbe la posizione dell’ex Milan. In caso di licenziamento, difficile immaginare un ritorno in rossonero. Pioli è comunque tra i nomi considerati dalla Roma.