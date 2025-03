Milan, si sta guadagnando la conferma: rinnovo a sorpresa

Il giocatore sta piacendo ai tifosi per come è entrato in partita nelle ultime settimane: il Milan potrebbe cambiare idea e offrirgli il rinnovo

Il Milan ha regalato un’altra delusione ai propri tifosi di questa stagione da cancellare. Al rientro dalla sosta, i rossoneri sono stati sconfitti dal Napoli in quella che era una partita decisiva per la corsa Champions. Raggiungere il quarto posto era difficile prima, ora è diventato impossibile. Sergio Conceicao ha le sue grosse responsabilità: in particolare, l’ennesima assurda scelta di tenere fuori ancora una volta dai titolari Rafael Leao, l’unico che, in quel marasma che è la proposta calcistica del Milan, può creare opportunità da un momento all’altro.

E infatti, nella ripresa, dopo il suo ingresso, è iniziata la partita offensiva dei rossoneri (come sempre caotica ed episodica). Da un suo ottimo assist a Theo Hernandez nasce la rete di Luka Jovic, uno dei quelli che, da quando è rientrato dall’infortunio, ha sempre fatto una buona impressione. Il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno e tutti sono concordi che non verrà rinnovato; e se quest’idea cambiasse?

Ottimo impatto dalla panchina: il Milan cambia idea?

La stagione di Jovic potrebbe diventare la perfetta trama di un telefilm. Quando sembrava destinato all’addio, prende la maglia numero nove, lasciata libera da Giroud, e gioca titolare la prima partita di campionato contro il Cagliari. Dopodiché, negli ultimissimi giorni di mercato, il Milan prova a cederlo ma senza riuscirci ed esce completamente dai radar di Fonseca anche a causa di un serio infortunio. Si è dovuto operare ed è tornato a disposizione solo ad inizio 2025.

Conceicao gli ha dato minutaggio contro Juventus, Parma, Bologna, Lazio e, ieri, nel caos finale, anche a Napoli. Ed è suo il gol che ha dato ai rossoneri una piccola speranza di pareggio (e ha rischiato anche la doppietta). In queste partite, il serbo ha fatto una buona impressione: ha segnato soltanto una volta ma nelle altre in cui è stato chiamato in causa ha fatto bene per atteggiamento e rendimento. Jovic è sempre stato un giocatore con delle ottime caratteristiche e potenziale.

In questa stagione ha dovuto fare i conti con diverse difficoltà, fisiche e anche di gestione, e quindi non per colpa sua, e solo adesso sta riassaporando il campo della Serie A. Dopo aver investito 35 per Gimenez, il Milan potrebbe ragionare su un rinnovo dell’ex Fiorentina per il ruolo di riserva, soprattutto se, come prevedibile, Abraham non sarà confermato. Tutto dipenderà dalle scelte che farà il direttore sportivo insieme al nuovo allenatore.