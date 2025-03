Panchina Milan, l’annuncio è arrivato: clamoroso il dopo Conceiçao

L’addio di Sergio Conceicao e la firma di un nuovo allenatore: svolta improvvisa per la panchina del Milan, c’è l’annuncio

Alle spalle il big match contro il Napoli, il Milan deve adesso tentare di chiudere nel migliore dei modi una stagione quasi del tutto deludente. Fuori dalla Champions League, resta la Coppa Italia contro l’Inter mentre in campionato la situazione è sicuramente in salita.

Il quarto posto è virtualmente andato, il Milan difficilmente giocherà la prossima Champions League. Un danno che rischia di pesare soprattutto dal punto di vista economico, in ottica calciomercato. E l’estate rossonera sarà quindi caratterizzata da diversi cambi, primo tra tutti quello che riguarderà il nuovo allenatore. Sergio Conceicao lascerà posto ad un tecnico che possa ricostruire un progetto vincente, dal prossimo luglio.

La scelta del nuovo tecnico sarà legata a quella del direttore sportivo che, già nelle prossime settimane, potrebbe essere annunciato. Fabio Paratici sembrerebbe in pole position e così – tale scelta – inciderà certamente sul post Conceicao. A tal proposito è arrivato un annuncio inatteso che ha spiazzato i tifosi del Milan.

Post Conceicao: l’ex Milan si è sbilanciato

‘La Gazzetta dello Sport’ nelle scorse ore ha intervistato una leggenda del mondo Milan, quell’Arrigo Sacchi che sulla panchina rossonera rivoluzionò il modo di vedere il calcio. E proprio l’ex Commissario tecnico si è sbilanciato sul prossimo allenatore del ‘Diavolo’.

Negli ultimi tempi si è parlato tanto di Massimiliano Allegri, per il quale si prospetterebbe un clamoroso ritorno in quel di Milanello. Sacchi, a tal proposito, ha detto la sua: “Il Milan deve in primis fare chiarezza dal punto di vista societario. Se deciderà di riprendere Allegri dovrà appoggiarlo sempre e comunque”. L’idea di Sacchi è che, a questo punto, i vertici rossoneri debbano sostenere il nuovo allenatore per dargli modo di lavorare e portare risultati.

Cosa che, evidentemente, non è riuscita a Fonseca e solo in parte con la Supercoppa italiana a Conceicao. “Mi piace un calcio diverso da quello di Allegri, questo si sa. Ma lo rispetto tanto per quanto ha vinto e per il tipo di lavoro che fa”, ha detto l’ex allenatore rossonero alla rosea.

Una serie di elogi che sembrano quasi l’approvazione di una leggenda di casa Milan per l’Allegri-bis: “Si colloca perfettamente nella tradizione italiana”, ha concluso Sacchi.

Bisognerà quindi attendere per capire se sarà proprio Max Allegri il nuovo allenatore del Milan per la stagione 2025/26. Intanto, l’ok dell’ex tecnico dell ‘Diavolo’ è già arrivato. Staremo a vedere.