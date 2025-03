Sono tutti d’accordo, la cessione è cosa fatta: addio Milan

Il Milan riflette su una possibile cessione in estate: il giocatore ha attirato l’interesse di molti club, per i rossoneri è grossa plusvalenza

Sarà un finale di stagione importante per il Milan: ai rossoneri sono rimasti due obiettivi, il quarto posto in classifica e la Coppa Italia. Undici partite (in totale) da giocare e da vincere, con la speranza che, in campionato, le squadre davanti possano fare altri passi falsi e favorire il cammino della squadra di Sergio Conceicao. Dopodiché, a giugno, si ripartirà probabilmente da zero: un direttore sportivo con un nuovo allenatore.

In estate bisognerà lavorare bene sul mercato per rinforzare al meglio la squadra ma, come sempre, in casa Milan c’è sempre il pericolo cessioni. La politica di RedBird è piuttosto chiara: non esistono incedibili, ma prezzi. E a quello giusto, tutti possono partire, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League. I tifosi temono che stavolta possa toccare a Theo Hernandez, lontano dal rinnovo di contratto (in scadenza nel 2026), ma ci sono altri giocatori che hanno attirato l’interesse di altre squadre.

Addio al Milan con l’offerta giusta

Uno dei migliori giocatori della rosa per rendimento e crescita è, senza alcun dubbio, Malick Thiaw. Con Paulo Fonseca aveva raggiunto ottimi livelli; l’infortunio e l’arrivo di Conceicao ha inciso un po’ sulle sue prestazioni, ma poi è tornato in linea con l’inizio stagione ed è ora un centrale di primo livello. L’estate scorsa aveva mostrato interesse per lui il Newcastle: era arrivata anche un’offerta ma non soddisfacente abbastanza.

L’acquisto di Thiaw è stato una delle ultime intuizioni di Paolo Maldini e Frederic Massara (con anche l’appoggio di Moncada) prima di andar via. Il Milan lo ha acquistato per poco più di 5 milioni e ora il suo valore oscilla fra i 25 e i 30 milioni di euro. Le ultime indiscrezioni raccontano di un interesse da parte del Bayer Leverkusen per lui: Xabi Alonso apprezza le sue qualità di difensore sì ma anche di primo costruttore. I tedeschi potrebbero riflettere sul presentare un’offerta, ma per adesso non è arrivata e non sappiamo se arriverà.

La speranza è che il Milan possa tenersi stretto Thiaw e ripartire da lui nella prossima stagione, magari affiancato da un centrale di spessore. Ma, come detto, la politica del club per le cessioni è piuttosto chiara: se dovesse davvero arrivare una proposta vicina al suo valore in estate, dal Bayer Leverkusen o da altre squadre interessante (magari inglesi), la società rifletterà seriamente sulla cessione così da registrare una importante plusvalenza.