Ufficiale, Conceicao può esultare: recupero importante per Milan-Inter

Un calciatore tornerà a disposizione per il derby di Coppa Italia: è tornato ad allenarsi in gruppo a Milanello.

Il Milan rischia di non riuscire a conquistare la qualificazione a una competizione europea tramite la Serie A. Oggi occupa il nono posto in classifica ed è difficile essere ottimisti, visto l’andamento avuto in campionato in questa stagione.

Un’alternativa per disputare un torno UEFA è la vittoria della Coppa Italia, che darebbe l’accesso all’Europa League. Mercoledì i rossoneri affrontano l’Inter nel match di andata della semifinale e proveranno a vincere, mettendosi in vantaggio in vista del ritorno in programma mercoledì 23 aprile.

Derby Milan-Inter: confermato il rientro del difensore

Ovviamente, l’Inter è favorita per il passaggio del turno, il Milan dovrà fare due grandi prestazioni per spuntarla. Nei derby disputati in questa stagione i rossoneri sono in vantaggio (due vittorie e un pareggio), dunque Simone Inzaghi cercherà di mettersi in pari con le vittorie in occasione del match del 2 aprile.

Sergio Conceicao, incassato il bruciante KO a Napoli, spera che la squadra reagisca e trovi le giuste motivazioni per affrontare e battere l’Inter. L’ambiente è abbastanza depresso e una vittoria sarebbe di aiuto per migliorare la situazione.

In attesa di giocare, da Milanello è arrivata una buona notizia: Malick Thiaw è recuperato. L’ex Schalke 04 aveva dovuto saltare la trasferta a Napoli a causa di un problema intestinale, ma per Milan-Inter sarà regolarmente a disposizione. Oggi si è allenato in gruppo e quindi potrà essere convocato.

Vedremo se Conceicao deciderà di schierare Thiaw titolare oppure si affiderà a qualcun altro. Domenica sera hanno giocato Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic: saranno confermati oppure ci sarà spazio per il tedesco? L’allenamento di martedì dovrebbe chiarire le scelte dell’allenatore sulla formazione titolare.

Thiaw ha giocato titolare solo nel derby vinto contro l’Inter nella finale di Supercoppa Italiana disputata a Riyad. Il 6 gennaio scorso in Arabia Saudita ha fatto coppia con Fikayo Tomori, un difensore finito in fondo alle gerarchie di Conceicao dopo che proprio l’allenatore portoghese ne aveva bloccato la partenza appena arrivato a Milano. Difficilmente l’ex Chelsea giocherà dall’inizio mercoledì. Vedremo se, invece, l’ex Schalke 04 riprenderà il suo posto al centro della difesa rossonera.