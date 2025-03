Ufficiale, la Ferrari cambia pilota nel Bahrein: tifosi sconvolti

La scuderia di Maranello ha dato un annuncio importante per il quarto gran premio del calendario della F1 2025.

L’inizio di stagione della Ferrari non è certamente di quelli da ricordare. Al netto della sprint race vinta da Lewis Hamilton a Shanghai, tutto il resto è stato abbastanza deludente tra Australia e Cina.

Nell’ultimo gran premio è successo anche qualcosa che al team di Maranello non era mai capitato: la squalifica di entrambi i piloti al termine della gara. A causa di alcune irregolarità nelle due macchine, i commissari della FIA non hanno potuto far altro che applicare il regolamento ed escludere sia Hamilton che Charles Leclerc da una corsa che avevano concluso rispettivamente al quinto e al sesto posto. Un’umiliazione.

Nonostante trapelasse fiducia sulla nuova SF-25, in realtà la McLaren è superiore e anche la Mercedes e la Red Bull (con Max Verstappen almeno) sono state più forti. Già si parla di importanti aggiornamenti da portare per cercare di migliorare una monoposto che sembra avere una finestra di funzionamento molto ridotta.

Ferrari F1, l’annuncio per il GP del Bahrain

Dopo un fine settimana di pausa, nel prossimo il campionato di Formula 1 tornerà in azione per il Gran Premio del Giappone. Ma non sarà a Suzuka che la Ferrari porterà i primi upgrade: salvo colpi di scena, bisognerà attendere il successivo GP in Bahrain.

In occasione del weekend a Sakhir dovrebbe essere introdotto un nuovo fondo, con l’obiettivo risolvere almeno una parte dei problemi che affliggono la SF-25. Hamilton e Leclerc auspicano di non faticare eccessivamente in Giappone e di potersi presentare più competitivi in Bahrain. Difficile fare previsioni, anche se intanto oggi la cosa facile è dire che i piloti ferraristi non lotteranno per le primissime posizioni a Suzuka.

Nel GP al Bahrain International Circuit la Ferrari schiererà Dino Beganovic nella prima sessione di prove libere. C’è stato l’annuncio ufficiale da parte della scuderia, che come tutte le altre deve rispettare una norma del regolamento che prevede che ogni pilota ufficiale debba cedere il posto a un giovane collega in almeno due FP1 durante il Mondiale.

Il 21enne svedese fa parte della Ferrari Driver Academy dal 2020 e corre nel campionato mondiale di F2 con il team Hitech. Nello specifico, Begovic prenderà il posto di Charles Leclerc nel primo turno di prove libere a Sakhir. Sarà il suo debutto in F1 e cercherà di fare del proprio meglio al volante della SF-25.