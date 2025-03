Un fenomeno in Serie B, il Milan vuole la stella del campionato cadetto

Il giocatore è uno dei più interessanti di tutto il campionato di Serie B: il Milan riflesse su un possibile investimento

Il Milan è già al lavoro in vista della prossima stagione. Mentre Sergio Conceicao proverà a raggiungere gli ultimi traguardi rimasti, e cioè la qualificazione alla prossima Champions League e la vittoria della Coppa Italia, Giorgio Furlani è al lavoro per programmare il lavoro in vista di giugno. Dopo due stagioni disastrose come le ultime due, è necessario intervenire e farlo anche con forza: per questo, l’amministratore delegato sembra aver deciso, di comune accordo con la proprietà, di inserire un direttore sportivo all’interno dell’organigramma.

Fabio Paratici è in pole ma non c’è ancora nessuna intesa: bisognerà attendere ancora un po’, ma si spera non troppo. La scelta del diesse è fondamentale per poter poi procedere col resto del lavoro, e quindi il nuovo allenatore e il mercato. A proposito di quest’ultimo, i nomi accostati al Milan sono sempre tanti e fra questi ce n’è anche uno che sta facendo benissimo in Serie B ed è considerato uno dei migliori giocatori del campionato.

Dalla Serie B al Milan, nuova idea per la difesa

Filippo Inzaghi sta riuscendo ancora una volta in quella che ormai è una sua specialità: la promozione in Serie A. Con il Pisa sta facendo un grande lavoro anche grazie alle ottime competenza di società e settore scouting: è così che è stata costruita una squadra di primo livello, un mix di esperienza e giovani di talento, che con la vittoria col Cosenza nell’ultimo turno di campionato è arrivata a +8 sul terzo posto. Promozione ad un passo quindi, con tanti giocatori sotto la luce dei riflettori.

Uno dei più interessanti (ma ce ne sono davvero tanti) è Simone Canestrelli, difensore centrale classe 2000, autore fino ad oggi di una stagione davvero di alto profilo. Il Milan, nell’ottica di una italianizzazione della rosa, potrebbe pensare a lui per migliorare la quantità e la qualità del reparto difensivo. Canestrelli oggi ha un valore intorno ai 10 milioni, ma a giugno il costo può ancora aumentare. I rossoneri quindi dovranno fare un investimento importante per portarlo in rossonero.

Nel frattempo, oltre al prezzo, può aumentare anche la concorrenza: le squadre interessate a Canestrelli sono tante e per il Pisa sarà difficile pensare di trattenerlo il prossimo anno. Il Milan resta alla finestra seguendo eventuali sviluppi. Per quanto riguarda la difesa, la società deve prima pensare di acquistare un difensore di alto profilo da affiancare magari a Thiaw.