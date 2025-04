Blitz e scelta immediata: “Paratici ha chiamato il mister”

Arrivano novità importanti legate al futuro del Milan. Fabio Paratici sembra essere già operativo: ecco il nuovo allenatore del Diavolo

Sono le ore di Fabio Paratici al Milan. Il blitz a Londra di Giorgio Furlani non lascia ormai più dubbi. L’ex Tottenham e Juventus è pronto a tornare in sella su una poltrona davvero prestigiosa, quella del Diavolo. La scelta – come abbiamo scritto su MilanLive.it – è stata giorni fa dall’Amministratore delegato rossonero.

Sono serviti chiaramente altri incontri, altre chiamate e summit per riuscire a trovare l’accordo su tutto. Così la fumata bianca è davvero ad un passo, con il Milan che potrà finalmente iniziare a programmare il futuro. Un futuro che passerà chiaramente dalla scelta del nuovo allenatore, poi sarà calciomercato.

Perché bisognerà capire su quali giocatori puntare e quali vendere o lasciare andare. Paratici avrà il compito di riportare in alto il Milan, dopo una stagione disastrosa, che rischia di chiudersi al nono posto in classifica in Serie A. Oggi il Diavolo resta aggrappato alla Coppa Italia, per portare a casa un trofeo e giocare ancora in Europa, anche se solo quella minore.

Milan, la scelta per l’allenatore: “la coppia perfetta”

Sergio Conceicao proverà così a chiudere con un’altra coppa dopo aver conquistato la Supercoppa Italiana. Poi il portoghese passerà il testimone ad un altro allenatore, che quasi certamente sarà italiano.

In questi giorni si è parlato soprattutto di Antonio Conte, che diventerebbe un’idea concreta qualora decidesse di lasciare il Napoli. Il nome di Massimiliano Allegri, invece, è un po’ sparito dai radar, facendo spazio a quello di De Zerbi, anche perché proprio Paratici qualche giorno fa ha incontrato l’agente del tecnico.

Ma Michele Criscitiello, intervenendo a Sportitalia, ha aggiunto altro: “Al di là di quello che sarà il futuro del direttore sportivo, che ovviamente il Milan ha indicato in Fabio Paratici, possiamo dire che c’è stata una sua prima telefonata a De Zerbi. Chiacchiera, perché i 2 non hanno mai lavorato insieme e non si conoscevano a livello personale ma c’è grande stima reciproca. Credo che nelle ultime ore, negli ultimi giorni ci sia stato il primo contatto tra Fabio Paratici e Roberto De Zerbi, coppia perfetta per il Milan del futuro”.