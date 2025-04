Comunicato ufficiale del Milan, una mazzata: “Lesione del menisco”

Brutte notizie in casa rossonera: lesione del menisco e operazione. La stagione è finita, si rivedrà solo l’anno prossimo

Il Milan si prepara a scendere in campo per affrontare l’Inter nella semifinale d’andata di Coppa Italia: è l’ultimo obiettivo serio rimasto, anche se vincere il trofeo di certo non cambierà il giudizio su una stagione disastrosa in tutto e per tutto. Sergio Conceicao avrà tutti i giocatori a disposizione: anche Ruben Loftus-Cheek, come annunciato in conferenza dall’allenatore, da oggi tornerà ad allenarsi. Anche Malick Thiaw, assente a Napoli per un po’ di influenza, è recuperato.

L’unico out è Emerson Royal, fuori da diversi mesi a causa di un grave infortunio muscolare. Conceicao quindi non ha alcun tipo di alibi: con tutta la squadra disponibile, deve portare a casa il risultato e, soprattutto, mostrare un minimo di qualità dal punto di vista della proposta di gioco, di bassissimo livello anche a Napoli nonostante le settimane pulite di allenamento. Non ha la stessa fortuna invece Suzanne Bakker, l’allenatrice del Milan Femminile, che deve fare i conti con un gravissimo infortunio in questo finale di stagione.

Si è operata al ginocchio: stagione finita

Il Milan femminile dovrà fare a meno di Selena Babb in questo finale di stagione. La calciatrice ha subito un grave infortunio al ginocchio e ieri è stata costretta ad operarsi. L’intervento è perfettamente riuscito e si parla di uno stop abbastanza lungo: tornerà certamente per la prossima stagione. Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale della società.

“AC Milan comunica che Selena Babb, nella giornata di oggi, è stata sottoposta a intervento chirurgico in artroscopia di riparazione lesione menisco mediale del ginocchio sinistro. L’intervento, eseguito dall’equipe del Dr. Roberto Pozzoni presso l’Ospedale Galeazzi S.Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscito. Dopo qualche giorno di convalescenza Selena inizierà da subito la riabilitazione“.

Il Milan femminile è al quinto posto in classifica e dovrà affrontare partite molto importanti contro Fiorentina, Juventus, Inter e Roma per la fine della prima parte di stagione. Il portiere, classe 1995, è alla sua quarta stagione con la maglia delle rossonere, intervallate però da un prestito di un solo un anno alla Sampdoria per poi tornare a Milano e restare altri tre anni. Ha sempre ricoperto il ruolo di vice, come anche quest’anno dietro a Laura Giuliani, ma l’ha fatto sempre con grande professionalità e facendosi trovare pronta quando necessario.