Il compagno è una furia contro Joao Felix: “Nessuno qui è Messi!” (VIDEO)

Joao Felix è stato ancora una volta protagonista in negativo con la maglia del Milan. Contro il Napoli è stato autore di una prestazione davvero incolore

L’avventura di Joao Felix al Milan è ormai giunta al capolinea. L’attaccante portoghese è stato il più grande abbaglio dell’ultimo calciomercato rossonero. L’esordio contro la Roma è stato praticamente perfetto: l’ex Chelsea ha mostrato a San Siro tutta la sua qualità, prima di trovare il gol che ha chiuso il match. Ma da lì il nulla.

Sergio Conceicao che ha spinto per averlo in rossonero gli ha dato poi sempre fiducia. Una fiducia per nulla ripagata: le sue prestazioni, infatti, sono state altamente negative e raramente ha sfiorato la sufficienza. Poi è andato in panchina contro il Lecce e il Como, ma contro il Napoli è tornato a giocare dal primo minuto.

Un rilancio dettato dal fatto che domani c’è un derby che di certo non lo vedrà protagonista dall’inizio. Contro gli azzurri di Antonio Conte, però, Joao Felix si è reso protagonista dell’ennesima prova incolore.

“Non siamo Messi”

Se qualcuno poteva avere dei dubbi in merito al suo futuro, la sfida del Maradona li ha spazzati via velocemente. Joao Felix e il Milan si separeranno al termine della stagione e stando a quanto affermato dal suo agente Jorge Mendes, in Turchia, è molto probabile che il portoghese continui a giocare a Istanbul con la maglia del Galatasaray, dove è pronto a prendere il posto di Mertens.

Al Chelsea di certo non tornerà. Lo farà chiaramente solo momentaneamente quando finirà l’esperienza con il Milan. Il Diavolo e i londinesi non avevano fissato alcuna cifra sul riscatto, ma il valore di Felix si aggira sui 35 milioni di euro, troppi per quanto ha mostrato.

Joao Felix è così stato scaricato dal Milan, che non ha alcuna intenzione di parlare con il Chelsea per un eventuale acquisto. Il portoghese ha fatto spesso arrabbiare i tifosi per le sue prestazioni, ma quanto visto all’intervallo della sfida contro il Napoli, anche i compagni non appaiono soddisfatti delle sue prove. Kyle Walker di sicuro non lo è per nulla: il video di The African Las non lascia dubbi. Si vede il terzino inglese che sotto il tunnel che dallo spogliatoio porta al campo richiama Felix dicendogli: “Passa la palla, non siamo Messi”