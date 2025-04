Il Milan chiude per Paratici: allenatore e mercato, pronto il ribaltone

Incontro in corso per chiudere l’accordo con Fabio Paratici: il dirigente è già al lavoro per allenatore e mercato, le ultime

Si riparte da zero, ancora una volta. Dopo due stagioni difficili, il Milan si prepara ad una nuova ricostruzione. Stavolta però con altre idee, almeno si spera. Le voci su Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo sono sempre più forti: da quanto Giorgio Furlani è volato negli States per parlare con Gerry Cardinale, l’ex dirigente della Juventus si è avvicinato con forza. Con l’amministratore delegato ci sono già stati diversi incontri (non di recente) e, a meno di colpi di scena, alla fine la scelta ricadrà su di lui.

Si sono valutati anche altri profili come Igli Tare e Tony D’Amico, ma Paratici è quello che convince di più per competenza ed esperienza. In questo momento Furlani è a Londra per chiudere la trattativa: il dirigente è pronto a rimettersi in gioco in un club importante dopo la squalifica per la questione plusvalenze: il Milan è l’occasione giusta per mettersi alle spalle questo brutto capitolo e ricominciare con il piede giusto. Paratici dovrà subito prendere delle decisioni importanti, sempre in comune accordo con Furlani: la priorità è scegliere l’allenatore, e poi il mercato. Una strategia sembra esserci già.

Paratici-Milan, si chiude: le ultime sull’allenatore

La scelta dell’allenatore è una svolta chiave: l’errore della scorsa estate non si può più ripetere. Ecco perché l’idea, stavolta, sembra orientata verso un tecnico italiano che conosce bene il campionato. Si è parlato tanto di Massimiliano Allegri nelle scorse settimane, i tifosi sperano ancora in Conte (che Paratici aveva portato al Tottenham) ma il tentativo più concreto potrebbe essere un altro.

Il Milan, tramite Paratici, potrebbe riflettere sulla possibilità di riportare in rossonero Roberto De Zerbi. Negli ultimi giorni si è parlato di un incontro fra il dirigente e l’agente dell’ex allenatore del Brighton oggi al Marsiglia: il tecnico non ha ancora preso una decisione sul suo futuro, ha appena iniziato un percorso importante in Francia e vorrebbe portarlo avanti ma di fronte alla possibilità di allenare il Milan potrebbe tentennare. Bisognerà però aspettare il termine della stagione: il Marsiglia, che ha perso tre partite di fila e ha rimesso in discussione la qualificazione in Champions, deve lottare fino alla fine per raggiungere l’obiettivo e ad oggi le attenzioni di De Zerbi sono tutte su questo, poi si vedrà.

Da non scartare anche l’alternativa Cesc Fabregas, altro profilo che piace alla società (ma che ha meno esperienza). Per quanto riguarda il calciomercato, anche qui la strategia sembra essere già impostata: senza Champions League, il budget a disposizione sarà sicuramente più basso. Nessun dramma però: l’ottimo lavoro fatto sul bilancio in questi anni permette al Milan di portare avanti il progetto senza grossi problemi.

Servono un difensore centrale, un centrocampista e un esterno offensivo, ma sarà importante anche il lavoro di sfoltimento della rosa. Tutto questo sotto l’attenta direzione di Paratici e la sinergia con l’allenatore: che sia Allegri, Conte o De Zerbi, è fondamentale che si facciano le scelte giuste e in linea con l’idea di gioco che si vuole portare avanti, altrimenti il Fonseca bis è dietro l’angolo.