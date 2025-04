Il sostituto di Conceicao è già a Milano, l’addio è ad un passo

La sconfitta subita contro il Napoli ha rimesso in bilico la posizione di Conceicao. L’addio si avvicina: il suo sostituto è già in città.

Nona sconfitta in campionato e 9 punti di svantaggio nei confronti del Bologna quarto. Il treno per la Champions, ormai, è transitato e abbandonato del tutto la stazione: ora, il Milan, proverà almeno a centrare la qualificazione in Europa League. Un obiettivo possibile, ma tutt’altro che agevole da conquistare. La Juventus quinta, ad esempio, è a +8 dai rossoneri mentre per vincere la Coppa Italia (che regala un pass valido per il torneo) sarà necessario battere l’Inter in semifinale e poi, nell’atto conclusivo, una tra Bologna ed Empoli.

Ecco, il destino del Sergio Conceicao dipenderà proprio dall’esito della prima gara contro i nerazzurri in programma mercoledì. L’allenatore lusitano, in questi mesi, è finito altre volte sulla graticola tuttavia, nelle precedenti circostanze, è sempre riuscito a trarsi d’impiccio e a prolungare la sua avventura in panchina. Adesso sarà chiamato ad estrarre un nuovo coniglio dal cilindro, nel momento del maggiore bisogno e ripetere l’impresa compiuta in Supercoppa Italiana, sollevata al cielo lo scorso 6 gennaio a scapito dei rivali grazie alle reti siglate da Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham.

Il management attualmente coordinato Zlatan Ibrahimovic e dal direttore tecnico Geoffrey Moncada sperano in un immediato riscatto così da proseguire insieme fino al termine della stagione. Al tempo stesso, però, si sono rimessi al lavoro al fine di trovare un eventuale traghettatore a cui affidare temporaneamente la conduzione della squadra: il nome più probabile è quello di Mauro Tassotti, che da febbraio è entrato a far parte dello staff di Milan Futuro (terzultimo in Lega Pro).

Milan, si avvicina l’esonero di Conceicao: trovato il suo sostituto

Le parti hanno avuto modo di confrontarsi nelle ultime ore, con l’ex terzino destro (581 presenze in rossonero) dichiaratosi pronto a subentrare. L’incarico affidato al 65enne, nel caso, avrebbe una durata ridotta. La società, infatti, a prescindere dal modo in cui si concluderà l’attuale annata vuole voltare pagina ed ingaggiare un mister di comprovata qualità ed esperienza, capace di riportare in alto il Milan. Il preferito di Gerry Cardinale e dell’amministratore delegato Giorgio Furlani è Massimiliano Allegri, che freme dalla voglia di rientrare in pista dopo il turbolento addio alla Juventus consumatosi a maggio 2024.

Le interlocuzioni sono scattate e l’ex bianconero rappresenta la prima scelta. Le piste alternative, invece, conducono a Cesc Fabregas e a Roberto De Zerbi. Comunque andrà, quindi, sarà rivoluzione. Il matrimonio con Conceicao sta per chiudersi.