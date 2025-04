Le parole che i tifosi di Schumacher non avrebbero mai voluto sentire: una vera batosta

Un giornalista vicino alla famiglia Schumacher ha parlato delle condizioni di salute del sette volte campione di F1.

Il 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher e della sua famiglia è totalmente cambiata. Uno sfortunato incidente sulla pista da sci di Meribel ha provocato gravi danni cerebrali all’ex pilota di F1 e questi anni sono stati davvero difficili per lui, oltre che per le persone che gli sono state accanto passo dopo passo.

Da tanti anni la famiglia ha deciso di non diffondere notizie di carattere ufficiali sulle condizioni di salute di Schumi. Una presa di posizione legittima e da rispettare, anche se talvolta sono trapelate indiscrezioni di vario tipo che sono state smentite o anche oggetto di denunce. La curiosità di sapere come sta il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha portato più di qualcuno ad andare oltre un limite che non andrebbe mai superato.

F1, Gorner parla delle condizioni di Schumacher

C’è stata una persona che ha persino rubato la cartella clinica di Schumacher nel 2014 ed è stata denunciata. Recentemente tre persone sono state condannate per tentata estorsione. Markus Fritsche, ex guarda del corpo di Michael, ha rubato materiale sensibile (foto, video e cartelle cliniche) e lo ha girato a Yilmaz Tozturkan e Daniel Lins, i quali hanno chiesto 15 milioni di euro alla famiglia di Schumi per non diffonderlo nel web.

In questi giorni hanno fatto rumore le dichiarazioni a RTL di Felix Gorner, giornalista tedesco da sempre molto vicino alla famiglia Schumacher: “Michael è totalmente dipendente dall’assistenza continua. Ha smesso di comunicare attraverso la parola, non riesce più a esprimersi verbalmente. È una realtà molto dolorosa da accettare“.

Gorner ha confermato quanto era già trapelato in questi anni, seppur mai ufficialmente. Il fatto che la famiglia dell’ex pilota non dica nulla da tantissimo tempo sembra un segnale del fatto che le condizioni di salute di Michael non siano particolarmente incoraggianti. Anche se, senza disporre di notizie ufficiali, non è il caso di fare troppe ipotesi.

Ci sono tifosi che sperano ancora che da un giorno all’altro arrivi un aggiornamento positivo su Schumacher, anche se i tanti anni di silenzio della famiglia non fa essere ottimisti. Incrociamo le dita.