Milan-Inter, derby infuocato: sta succedendo di tutto

Rossoneri e nerazzurri pronti a sfidarsi, non solo sul rettangolo verde: spunta il duello in sede di mercato che può lasciare di stucco i tifosi

Otto giornate al termine e la Serie A deve ancora regalare i primi verdetti della stagione, in primis quello legato allo Scudetto. Un discorso che, purtroppo per i tifosi rossoneri, non ha riguardato il Milan di Sergio Conceicao. Un trend negativo che l’allenatore portoghese proverà a ribaltare, a maggior ragione dopo il ko del ‘Diego Maradona’.

Un’annata decisamente da dimenticare per il ‘Diavolo’ che tra giugno e gennaio ha cambiato tanto, forse troppo, sbagliando alcune scelte evidentemente fondamentali per tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Dalla scelta del tecnico, con Fonseca prima e Conceicao poi che non hanno saputo fare meglio di Stefano Pioli. Passando poi per investimenti ben al di sotto delle aspettative: a questo punto, in vista della riapertura ufficiale della prossima sessione di calciomercato, si ritornerà ad una sorta di anno zero.

Il Milan cambierà tanto ma parallelamente – sulla sponda nerazzurra del Naviglio – pure l’Inter di Simone Inzaghi avrà molto da dire. Beppe Marotta sta sondando il terreno per diversi colpi che – a fine stagione – potrebbero tramutarsi in realtà, nero su bianco.

E a tal proposito come accaduto spesso in passato non è affatto da escludere che i nerazzurri possano tornare a duellare proprio coi cugini rossoneri, per un profilo che piace da tempo e che in Serie A sta dimostrando tutte le sue qualità.

Super colpo in Serie A: lo vogliono Inter e Milan

La difesa era e rimane un punto sensibile tanto per la dirigenza di Via Aldo Rossi quanto per quella interista. Tomori e Pavlovic potenzialmente in bilico da un lato, Stefan de Vrij evidentemente destinato a salutare a parametro zero la squadra di Inzaghi dall’altro.

Così il nome di Sam Beukema sta monopolizzando l’attenzione delle milanesi che, tra una manciata di settimane, potrebbero provare a mettere nero su bianco. A rivelare la situazione riguardo il gioiello olandese, sotto contratto con il Bologna fino al 30 giugno 2027, è stato il giornalista Ekrem Konur. Esperto di mercato internazionale, la firma turca ha svelato, infatti, il retroscena: Inter e Milan starebbero monitorando il difensore rossoblù in vista della prossima stagione.

Una scommessa stravinta quella della dirigenza emiliana che per poco più di 8 milioni di euro, nel luglio 2023, prelevò Beukema dall’AZ Alkmaar. Oggi la sua valutazione è più che triplicata. Il classe ’98 è reduce da 38 presenze complessive agli ordini di Italiano, con anche 2 assist all’attivo. A questo punto la base d’asta partirà da 25 milioni di euro: Inter e Milan sono pronte a darsi battaglia.