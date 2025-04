Milan, senza Champions un big può dire addio: pronti 60 milioni

Un titolare della squadra rossonera potrebbe essere tentato dall’addio in estate: una big europea lo vuole.

Ormai è chiaro che il Milan non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. La sconfitta a Napoli ha messo fine a ogni pensiero sull’eventuale rimonta sul quarto posto della classifica della Serie A, distante 9 punti a 8 giornate dal termine.

Anche vincendo allo stadio Diego Armando Maradona sarebbe stato difficile raggiungere quello che veniva indicato come obiettivo minimo stagionale, però avrebbe dato comunque una botta di fiducia al gruppo. Invece, è arrivata l’ennesima delusione di questa stagione negativa.

I rossoneri occupano la nona posizione in campionato, a -4 dall’ottava, e rischiano concretamente di rimanere fuori dalle competizioni europee nella prossima stagione. Un’ancora di salvezza può essere la Coppa Italia, ma bisogna prima battere l’Inter nelle due partite di semifinale per accedere alla finalissima contro una tra Bologna ed Empoli. Vincendo il trofeo, il Diavolo accederebbe all’Europa League.

Milan fuori dalla Champions League: come cambia il mercato

La mancata qualificazione in Champions League potrebbe avere delle conseguenze per quanto riguarda il calciomercato del Milan. Non solo verranno a mancare degli incassi importantissimi per il bilancio, ma potrebbe essere più difficile sia attrarre determinati calciatori (potrebbero preferire squadre che disputano la Champions) sia trattenere chi dei big dovesse ricevere delle offerte particolarmente interessanti.

Sicuramente non mancheranno delle proposte per tanti calciatori rossoneri. Ce ne sono alcuni che sui quali la dirigenza vorrebbe continuare a puntare, però il caso di Sandro Tonali ha insegnato che non esiste l’incedibilità di fronte a certe cifre. Nella lista di coloro che teoricamente dovrebbero rimanere c’è Tijjani Reijnders, che ha da poco rinnovato il suo contratto fino a giugno 2030.

Considerando la firma recente, viene da immaginare che difficilmente sarà venduto nella prossima sessione estiva del calciomercato. Tuttavia, è lecito chiedersi cosa farebbero lui e il Milan se dovesse arrivare un’offerta particolarmente ricca da qualche top club europeo.

Secondo quanto spiegato da Football Insider, il Manchester City è molto interessato a Reijnders, valutato almeno 50 milioni di sterline (quasi 60 milioni di euro). Per provare a fare questa operazione, la società inglese dovrebbe liberare spazio nella propria squadra.

Kevin De Bruyne potrebbe andarsene, non rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2025. Anche la permanenza di Mateo Kovacic è incerta. E non mancano rumors neppure sull’eventuale trasferimento di Bernardo Silva, che piace molto al PSG.