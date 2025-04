Milan senza pace, salta la sfida decisiva per l’Europa

Il Milan non avrà a disposizione il giocatore per la partita di campionato contro la Fiorentina, decisiva per l’Europa

Il rientro dalla sosta per le Nazionali è iniziata con il piede completamente sbagliato. Si diceva che il Milan potesse rientrare nella corsa al quarto posto ma la partita di Napoli ha dimostrato perché questa squadra non può in alcun modo raggiungere quella posizione. Per farlo, era necessario avere continuità di risultati e invece, al primo ostacolo, la squadra di Sergio Conceicao è caduta di nuovo – dopo due vittorie contro Lecce e Como.

Ora la squadra rossonera dovrà giocare mercoledì contro l’Inter la semifinale d’andata di Coppa Italia: è l’ultimo obiettivo rimasto in una stagione totalmente disastrosa. Dopodiché, il Milan dovrà provare a rientrare almeno in Europa League per il prossimo anno, perché ora c’è il rischio fortissimo di restare fuori da tutto. E la prossima gara di campionato è decisiva: a San Siro, sabato sera, arriva la Fiorentina, una concorrente per il posto in Europa. In occasione di questo match, il Milan non avrà a disposizione una importante pedina.

Squalificato! Salta Milan-Fiorentina

Conceicao non potrà schierare Alex Jimenez nella prossima partita di campionato contro la Fiorentina, come detto decisiva per la qualificazione almeno all’Europa League il prossimo anno. Lo spagnolo è entrato nel secondo tempo a Napoli per provare a dare un po’ di imprevedibilità in fascia destra: non è riuscito però ad avere un buon impatto nonostante qualche interessante iniziativa.

Lo spagnolo però è stato ammonito ed era diffidato: questo significa che non potrà giocare in casa contro la Fiorentina. Una perdita non grave, perché non è un titolare, ma sicuramente pesante perché Jimenez a gara in corso è sempre una buona soluzione. Per lui è stata una gestione importante: dall’esordio contro il Genoa di metà dicembre ha avuto tante altre possibilità e ha sempre risposto presente. Le sue qualità sono interessanti anche perché è in grado di ricoprire più ruoli e questo lo rende un jolly vero.

Ci sarà però da risolvere il prima possibile la questione del suo cartellino con il Real Madrid. Il Milan lo ha riscattato l’estate scorsa per 5 milioni e ora è tutto dei rossoneri, ma i Blancos hanno il controllo sul giocatore con una clausola di riacquisto. I rossoneri vorrebbero trattare con gli spagnoli per eliminarla, così da eliminare questa possibilità, ma Florentino Perez e il club apprezzano le qualità del giocatore.