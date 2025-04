Milan snobbato, il rifiuto fa impazzire i tifosi: la rivale soffia il colpo

I rossoneri rischiano di perdere un obiettivo per la prossima stagione: un altro club italiano è pronto ad affondare il colpo

Il Milan è alle prese con una situazione molto complicata. La stagione è un disastro totale: Sergio Conceicao, a parte la vittoria della Supercoppa, molto episodica, non è riuscito a dare la scossa necessaria alla squadra, anzi: ha preso la squadra all’ottavo posto in classifica e con un piede e mezzo agli ottavi di Champions League, oggi il Milan è nono ed è stato eliminato dalle riserve del Feyenoord. Le responsabilità dell’allenatore ci sono ma le colpe più gravi sono di una società che ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare (e lo sapevano tutti) l’estate scorsa.

Nonostante i due anni di disastri e fallimenti, il Milan ripartirà ancora da Giorgio Furlani a capo dell’area sportiva: sarà lui, ancora una volta, a prendere decisioni importanti come quella del direttore sportivo e dell’allenatore. Tanti nomi sono stati accostati finora ai rossoneri ma niente di concreto, e nel frattempo le altre si muovono in largo anticipo. Così il rischio di perdere obiettivi è molto alto.

Si è inserita la Roma: il Milan rischia di perdere un obiettivo

Uno dei nomi più forti accostati al Milan per la panchina è quello di Massimiliano Allegri, quello che sarebbe il nome preferito di Fabio Paratici (sempre più in pole per il ruolo di direttore sportivo). Per lui si tratterebbe di un ritorno al Milan e sembra essere un’opzione che convince anche Furlani, ma nel frattempo anche altre squadre ci stanno facendo un pensiero e, ad oggi, c’è il rischio di perderlo.

Ad essersi inserito con forza nella corsa ad Allegri è Claudio Ranieri per la sua Roma. L’allenatore porterà la squadra fino a fine campionato per poi dedicarsi ad un altro ruolo, quello del direttore tecnico. Sceglierà quindi lui il suo successore e, fra i nomi più caldi, c’è anche quello dell’ex Juventus. I giallorossi potrebbero essere una buona soluzione per Allegri, che deve ripartire per dimenticare i tre anni bruttissimi alla guida dei bianconeri.

La Roma cerca un allenatore di spicco: dopo questa stagione così difficile, con tre tecnici cambiati, non si può più sbagliare e Allegri è considerato una certezza. Ranieri ci sta lavorando: nel frattempo ha escluso la possibilità Gasperini e guarda ad altri profili. Il Milan deve muoversi per non perdere altre opportunità ma senza la scelta del direttore sportivo sarà tutto più complicato.