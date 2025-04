Per il Milan diventa un problema: scippo pazzesco

Svolta per il calciomercato rossonero, adesso è un problema per il Milan in vista dell’estate: lo scippo di mercato è clamoroso

La sconfitta contro il Napoli ha sicuramente lasciato l’amaro in bocca al Milan di Sergio Conceicao che aveva assaporato la possibilità di frenare gli azzurri nell’ultimo turno di campionato. Uno scenario, fatto anche di tanta sfortuna, che va a incastrarsi perfettamente in un’annata da dimenticare.

Fuori dalla Champions League, solo la Coppa Italia contro l’Inter ancora in ballo e il quarto posto ormai lontano anni luce. Il Milan dovrà ricostruire dalle macerie di un progetto evidentemente fallito troppo presto. Lo farà la prossima estate, con un nuovo direttore sportivo ed un nuovo tecnico. Allo stesso modo, però, già si programmano le operazioni che cambieranno volto alla rosa del ‘Diavolo’.

Nelle ultime ore è giunta un’indiscrezione di mercato che può cambiare drasticamente i piani di mercato del club rossonero. Il Milan, infatti, potrebbe ritrovarsi con le spalle al muro per un colpo che la dirigenza di Via Aldo Rossi ha sognato di mettere nero su bianco da tempo: fari puntati, ancora una volta, in Serie A.

Colpaccio in Serie A: il Milan rischia grosso

La caccia ai rinforzi che apriranno il nuovo corso rossonero proseguono, indipendentemente dalla scelta del prossimo allenatore che non sarà Sergio Conceicao. E così la dirigenza di Via Aldo Rossi rischia di dover fare i conti con uno scenario a dir poco clamoroso.

Si parla di Samuele Ricci, centrocampista 23enne che con la maglia del Torino ha mostrato tutte le sue qualità. Accostato nel recente passato pure all’Inter, l’ex gioiellino dell’Empoli è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano. Ed il Milan, da mesi in pole position, vorrebbe chiudere il prima possibile l’affare con il club del presidente Cairo.

Uno scenario che rischia, clamorosamente, di saltare da un momento all’altro. A spiegare nel dettaglio la situazione è Ekrem Konur, giornalista turco e grande esperto di mercato internazionale che come accade spesso su ‘X’ ha sganciato la bomba di mercato. Non solo la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe sulle tracce del gioiello classe 2001 il cui contratto con il club granata, va ricordato, scadrà il 30 giugno 2028.

Konur è stato chiaro: “Tottenham e Milan stanno pianificando di fare una mossa per il centrocampista del Torino, Samuele Ricci”. Dato per scontato l’interesse rossonero, stupisce quello degli ‘Spurs’ che potrebbero avanzare anche in tempi brevi una proposta difficile da rifiutare per Cairo. Ricci in questa stagione ha raggiunto, al momento, quota 30 presenze con 1 gol e 2 assist vincenti.