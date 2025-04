Tifosi increduli, è fatta per l’addio di Camarda

Il giovane attaccante rossonero sembra destinato a lasciare Milanello a fine stagione: ecco le ultime notizie.

L’annata di Francesco Camarda è stata un po’ particolare e forse non è andata esattamente secondo i piani. Aveva iniziato con il Milan Futuro e doveva essere una delle “stelle” dell’Under 23 iscritta dal campionato di Serie C, però ha incontrato delle normalissime difficoltà dovute all’età (ha compiuto 17 anni il 10 marzo scorso) e all’inesperienza.

A un certo punto, complici delle assenze nel reparto offensivo, è stato chiamato in Prima Squadra da Paulo Fonseca e per un po’ di tempo è stato aggregato al Milan dei “grandi”. Purtroppo, non ha trovato la via del gol nelle presenze che ha collezionato. Con l’arrivo di Sergio Conceicao ha trovato meno spazio e da un po’ di partite è tornato a giocare con costanza con il Milan Futuro.

Recentemente è andato in gol nella vittoria casalinga per 3-2 contro il Campobasso. Si è trattato della rete numero 3 nel campionato di Serie C. Il suo contributo sarà utile per cercare di evitare la retrocessione in Serie D e accedere almeno ai playout salvezza. La stagione dei rossoneri è stata negativa e la salvezza diretta è impensabile, basta guarda la classifica.

Calciomercato Milan, futuro Camarda: cessione certa?

Tra l’altro, in caso di playout, Camarda non potrà essere impiegato da Massimo Oddo. Il regolamento prevede che bisogna raggiungere le 25 presenze negli elenchi di gara dell’Under 23 per poter giocare. Un vero peccato. Sia lui sia Alex Jimenez, un altro che aveva iniziato la stagione col Milan Futuro e poi ha fatto il salto in Prima Squadra, non avranno l’occasione di dare una mano ai compagni.

Nelle partite che mancano il giovane attaccante cercherà di dare comunque il massimo, sarà importante per il suo futuro. A giugno-luglio bisognerà anche decidere cosa fare nella prossima stagione. Oggi la sensazione è che Camarda possa lasciare il Milan con la formula del prestito secco. Bisognerà trovare la soluzione giusta che gli permetta di avere un buon minutaggio, giocando con continuità e non rimanendo in panchina a guardare.

Essendo molto giovane, non può avere il posto assicurato, ovviamente. Tuttavia, per la società rossonera e per il ragazzo sarà fondamentale fare la scelta corretta. Non mancheranno le richieste. Già a gennaio si era fatto avanti il Monza, vicino a prenderlo proprio in prestito secco. Poi l’affare è saltato, ma Adriano Galliani potrebbe rifarsi avanti.