Derby da protagonista, il Milan riparte da lui

Derby Milan-Inter: cronaca, risultato e pagelle della partita valida per le semifinali della Coppa Italia 2024/2025.

Dopo aver ingoiato tante delusioni in questa stagione, il Milan vorrebbe riuscire a vincere la Coppa Italia. Sarebbe il secondo trofeo stagionale, dopo la Supercoppa Italiana vinta a gennaio in Arabia Saudita, e permetterebbe di accedere alla prossima Europa League. Stasera contro l’Inter l’andata della semifinale: risultato finale 1-1. La finalista si deciderà nel match di ritorno di mercoledì 23 aprile.

Coppa Italia, Milan-Inter: la cronaca del primo tempo

Al 4′ rimessa laterale insidiosa di Darmian, il pallone attraversa l’area piccola senza che nessun compagno riesca ad andare all’impatto. Al 9′ Correa arriva al tiro di destro dopo una sponda di Thuram e trova Maignan pronto alla parata, era una ghiotta occasione. Un po’ meglio l’Inter del Milan nei primi minuti.

Al 16′ primo squillo rossonero: su un assist di Reijnders deviato da un difensore arriva il tiro mancino di Theo Hernandez, che purtroppo non inquadra la porta. Al 19′ il primo ammonito della partita, proprio Hernandez, autore di un fallo su Bisseck.

Al 21′ salvataggio di Abraham sul colpo di testa di De Vrij a botta sicura: l’ex Chelsea, a sua volta di testa, mette il pallone in corner. Al 26′ grande parata di Martinez col piede sinistro sul tiro mancino in diagonale di Leao all’interno dell’area. La più grande occasione per il Milan. Al 34′ bravissimo Gabbia ad anticipare Correa con un colpo di testa sul buon cross di Darmian.

Due minuti dopo grande chance per i rossoneri: ottima palla di Reijnders per Abraham, forse un po’ troppo lento e anticipato da un ottimo Martinez in uscita coi piedi. Al 41′ conclusione forte di Calhanoglu su punizione: palla centrale, Maignan alza sopra la traversa. Grande occasione per l’Inter al 45′: sul passaggio deviato di Thuram c’è il colpo di testa a botta sicura di Frattesi, ma Maignan riesce a respingere e a evitare il gol nerazzurro. Il primo tempo del derby di Coppa Italia termina 0-0.

Derby di Milano: il racconto del secondo tempo

Al 47′ gol di Abraham, che si libera bene in area e calcia ottimamente di destro in diagonale, Martinez non può nulla. Risposta dell’Inter al 50′: tiro potente di Barella, Maignan si fa trovare pronto alla respinta. Ammonito Bisseck al 58′ per un fallo su Leao. Nello stesso minuto Inzaghi inserisce Pavard, Zalewski e Mkhitaryan per Bisseck, Carlos Augusto e Frattesi.

Reijnders ci prova col destro al 64′, pallone deviato in corner: batte Theo, rovesciata di Leao, palla alta. Gol di Calhanoglu al 67′: rasoiata potente lasciata partire da fuori area, Maignan non riesce a respingere. Forse la leggera deviazione di Reijnders ha un po’ ingannato Mike. Milan-Inter 1-1 a San Siro. Conceicao inserisce Sottil per Jimenez. Al 76′ dentro Santi Gimenez e Joao Felix per Abraham e Pulisic.

Al 78′ Thuram salta Thiaw, poi sul cross è bravo Maignan a respingere il pallone. Un minuti dopo Inzaghi mette Acerbi per de Vrij. All’80’ miracolo di Maignan sul tiro ravvicinato di Zalewski, arrivato dopo un liscio clamoroso di Walker. All’84’ altro grande intervento di Maignan sul tiro di Mkhitaryan a pochi metri dalla porta: l’ex Lille devia sopra la traversa evitando il raddoppio dell’Inter.

Conclusione di destro a giro di Leao all’86’: pallone fuori di pochissimo. Un minuto dopo Conceicao mette Bondo e Chukwueze per Fofana e Leao. Al 90′ Inzaghi inserisce il giovane Berenbruch per Correa. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro Fabbri ha fischiato la fine del derby di Coppa Italia: Milan-Inter finisce 1-1.

Le pagelle della squadra di Conceicao

Maignan 6,5

Walker 6

Gabbia 6

Thiaw 6

Hernandez 5,5

Fofana 7 (Bondo sv)

Reijnders 6,5

Jimenez 5,5 (Sottil 6)

Pulisic 5,5 (Felix 5,5)

Leao 5,5 (Chukwueze sv)

Abraham 7 (Gimenez 5,5)

I migliori del Milan sono stati sicuramente Mike Maignan, Youssouf Fofana, Tijjani Reijnders e Tammy Abraham. Una buona notizia l’ottima prestazione del centrocampista francese, dato che da un po’ di tempo non si esprimeva su questo livello. Per Conceicao una buona notizia in vista delle prossime partite della stagione.