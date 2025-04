Derby Milan-Inter, le probabili formazioni: Conceicao ha dei dubbi

Le scelte di Conceicao e Inzaghi per il match di Coppa Italia: ecco quali potrebbero essere le novità.

Il Milan sta disputando un campionato disastroso e rischia di non riuscire a conquistare una posizione utile per partecipare a una competizione europea nella prossima stagione. Vincere la Coppa Italia darebbe, oltre al secondo trofeo stagionale, anche la qualificazione alla prossima Europa League.

Ma prima di pensare di poter conquistare quella coppa, i rossoneri devono avere la meglio sull’Inter nei due derby di semifinale. I precedenti di questa stagione li vedono imbattuti: due vittorie e un pareggio. La squadra di Sergio Conceicao cercherà di mantenere la propria imbattibilità e di vincere già il confronto di andata in programma mercoledì 2 aprile.

Importante cercare di mettersi in una buona posizione in vista del ritorno (mercoledì 23 aprile), quando saranno i nerazzurri a giocare “in casa” e ci sarà un San Siro con più tifosi interisti pronti a spingere il gruppo di Simone Inzaghi.

Coppa Italia, le scelte di formazione di Conceicao e Inzaghi

Per quanto concerne l’undici titolare del Milan, rispetto a Napoli ci sarà un cambiamento in difesa. Malick Thiaw tornerà ad affiancare Matteo Gabbia, con Strahinja Pavlovic che si accomoderà in panchina. Sulle corsie laterali agiranno Kyle Walker e Theo Hernandez.

A centrocampo la coppia composta da Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders, mentre il tridente offensivo dovrebbe composto da Alex Jimenez (in ballottaggio con Yunus Musah), Christian Pulisic e Rafael Leao. Quest’ultimo era partito dalla panchina a Napoli e non sono mancate delle critiche a Conceicao, che in conferenza stampa è stato interpellato sul tema e si è mostrato contrariato da come qualche giornalista analizza la gestione del calciatore.

Per il ruolo di attaccante Tammy Abraham insidia Santiago Gimenez. Il nazionale messicano non sta vivendo un buon momento e il rigore sbagliato a Napoli non è stato certamente di aiuto. Conceicao potrebbe dare fiducia all’ex Chelsea.

Per quanto riguarda l’Inter, nel 3-5-2 di Inzaghi la difesa sarà composta dal trio Bisseck-De Vrij-Bastoni. A centrocampo manca Denzel Dumfries per la fascia destra, lì agirà l’ex rossonero Matteo Darmian, con Carlos Augusto che potrebbe far rifiatare Federico Dimarco a sinistra. In mediana Davide Frattesi, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella. In attacco il tandem Correa-Thuram (Lautaro Martinez e Mehdi Taremi out per problemi fisici).

COPPA ITALIA, DERBY MILAN-INTER: LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Hernandez; Fofana, Reijnders; Jimenez (Musah), Pulisic, Leao; Abraham (Gimenez).

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Augusto (Di Marco); Correa, Thuram.