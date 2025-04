Dimissioni dopo la partita: sta succedendo al Milan

La sconfitta contro il Napoli ha scatenato il putiferio in casa Milan: esplode la rabbia contro Conçeiçao, chieste le dimissioni

Continua ad essere fin troppo altalenante la stagione del Milan che torna ad incepparsi e cade sul campo del Napoli, deludendo più dal punto di vista della prestazione che da quello del risultato.

I rossoneri hanno pagato in particolar modo un atteggiamento fin troppo leggero nel primo tempo che ha permesso agli azzurri di fare ciò che volevano. Dopo venti minuti, il Napoli era già in vantaggio 2-0 grazie alle reti di Politano e Lukaku e solo un rilassamento dei partenopei ha permesso al Milan di ritornare in partita a pochi minuti dalla fine, sfiorando poi una rimonta che sarebbe stata a dir poco clamorosa.

Tuttavia, l’arrembaggio finale non è bastato agli uomini di Sergio Conçeiçao per ottenere un punto che sarebbe comunque servito a poco visto che quasi tutte le squadre davanti ai rossoneri hanno ottenuto i tre punti. Una sconfitta che ha lasciato il Milan nono in classifica e a -9 dal quarto posto occupato dal Bologna, mentre il quinto occupato dalla Juventus dista ora 8 punti.

Tanti, forse troppi punti da recuperare per il Milan che rischia ora di rimanere addirittura fuori dalle coppe europee, cosa che sarebbe un danno enorme sotto tutti i punti di vista. Via social, è esplosa la rabbia dei tifosi rossoneri che hanno attaccato l’allenatore portoghese, chiedendo le sue dimissioni ed una presa di posizione da parte della società.

Milan, tifosi imbufaliti: chieste le dimissioni di Conçeiçao

L’avventura al Milan di Conçeiçao era iniziata con la vittoria della Supercoppa Italiana e ciò aveva fatto ben sperare i tifosi rossoneri, ma dopo pochi mesi tutti si sono dovuti ricredere. Il Diavolo è andato sempre più in difficoltà ed ora rischia di restare fuori da qualsiasi competizione europea il prossimo anno, con la sconfitta subita contro il Napoli che ha mandato su tutte le fuori i tifosi.

Via social Conçeiçao è stato il principale obiettivo dei tifosi del Milan che non si sono risparmiati, tra chi lo ha attaccato per scelte di formazione ancora una volta sbagliate e tra chi ha chiesto le sue dimissioni immediate. Attaccata anche la proprietà rossonera e Cardinale, tanto che è spuntato fuori anche l’hashtag #Cardinaledevivendere oltre al classico #ConçeiçaoOut.

Conceicao sei ti è rimasto un briciolo di amor proprio, dimettiti per il bene di tutti.#NapoliMilan #CoincecaoOut#Cardinaledevivendere — Frõsty (@FrostyWMW) March 30, 2025

I tifosi rossoneri sono ormai esasperati nel vedere la squadra ridotta in queste condizioni e a nulla sono servite le spiegazioni di Conçeiçao che dopo la partita aveva fatto sapere come sia stata una trasferta maledetta. Nel giorno della gara, infatti, il Milan aveva perso Loftus-Cheek per appendicite acuta, Thiaw aveva vomitato a pranzo e Rafael Leao non era in condizioni fisiche ottimali.

Tuttavia, i tifosi del Milan non hanno voluto sentire ragioni e dopo la partita non hanno avuto pietà di Conçeiçao, scaricandolo in maniera definitiva. Appare però difficile pensare che a nove giornate dalla fine possa esserci un nuovo ribaltone in panchina, con Conçeiçao che lascerà comunque i rossoneri a fine stagione.