Il Milan è stanco di lui, pronto l’addio a 15 milioni

Non c’è tempo da perdere in sede di calciomercato per quello che riguarda il Milan con i rossoneri che sono pronti a cedere un giocatore per una somma intorno ai 15 milioni di euro.

Se da una parte c’è la squadra che si appresta a giocare la partita fondamentale contro l’Inter per la semifinale d’andata della Coppa Italia, dall’altra c’è il club che sta lavorando per cercare di cambiare profondamente la rosa.

Saranno molti i giocatori che, tra scadenze di contratto, fine prestiti e cessioni, saluteranno il Milan alla fine del campionato in corso. La stagione dei rossoneri (Supercoppa italiana a parte) è stata completamente un fallimento per la squadra allenata prima da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceicao. Il nono posto in classifica non è accettabile per un club che negli ultimi anni aveva faticato molto per tornare a competere per grandi obiettivi rovinando tutto in un’annata. Sarà necessaria una nuova rivoluzione con la società pronta a cambiare molto dal punto di vista dell’organico e in tal senso va vista una cessione che dovrebbe avvenire per una somma intorno ai 15 milioni di euro.

Milan, addio in vista: saluta per 15 milioni di euro

Appare ormai finita l’avventura di Samuel Chukwueze al Milan con l’esterno nigeriano che è pronto a salutare la squadra al termine della stagione. Il giocatore non rientra più nei piani del club che è pronto a cederlo considerato il fatto che in due anni passati a Milanello ha fatto fatica ad imporsi come gli era riuscito con la maglia del Villarreal.

Proprio il Villarreal potrebbe rappresentare un’opzione per il futuro dell’esterno nigeriano classe 1999 che è alla ricerca di un club che possa permettergli di tornare ad essere protagonista. Oltre alla società spagnola anche l’Aston Villa avrebbe preso informazioni sul suo conto considerato il fatto che alla guida della squadra inglese c’è Unai Emery, allenatore che lo ha avuto a disposizione proprio al Villarreal.

La richiesta del Milan per la cessione di Samuel Chukwueze è di circa 15 milioni da pagare per con un obbligo di riscatto nell’estate del 2026. Una scelta, quella dei rossoneri, che permetterebbe al club di andare a registrare una plusvalenza dalla cessione del nigeriano. Nel caso in cui si dovesse verificare un addio immediato a titolo definitivo, il Milan chiederebbe circa 18 milioni di euro per il suo cartellino.

Oltre all’addio ormai certo di Chukwueze, la trequarti rossonera subirà diversi cambiamenti in vista della prossima stagione con il club che si appresta a salutare molti giocatori. Da Sottil a Joao Felix, passando anche per Loftus-Cheek, sono molti i cedibili in lista con il destino di Rafael Leao che appare legato alle offerte che giungeranno in estate per il numero 10 portoghese.