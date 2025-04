L’addio è già certo: tradisce il Milan in Serie A

Il Milan si appresta a giocare il derby di andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan per quella che è una sfida fondamentale per la stagione dei rossoneri, finora molto deludente.

La vittoria della Supercoppa italiana è una magra consolazione in casa Milan in una stagione che a riservato molti dispiaceri a tutto l’ambiente rossonero, pronto a cambiare radicalmente in vista della prossima annata.

La proprietà sta lavorando per cercare di cambiare profondamente il club a partire dalla parte dirigenziale. In questi giorni sono in corso dei colloqui con alcuni direttori sportivi per capire chi possa prendere in mano la ricostruzione di una squadra che ha fatto molta fatica. Fabio Paratici appare in pole al momento anche se ancora nulla è deciso. Intanto si stanno prendendo delle decisioni su quelli che sono i calciatori in rosa con il club che si appresta a salutare diversi tesserati alla fine del campionato.

Milan, un addio è già certo: tradimento in Serie A in arrivo

Luka Jovic, nonostante la rete messa a segno contro il Napoli, è pronto a salutare il Milan alla fine del campionato in corso. Il centravanti serbo è destinato a dire addio al Milan quando terminerà il campionato con l’ex Fiorentina che si appresta a trovare una nuova maglia nel nostro campionato.

Il classe 1994 è rimasto spesso fuori per infortunio durante questa stagione ed è destinato a salutare il Milan non appena terminerà il suo contratto con i rossoneri. Non dovrebbe finire però la sua avventura in Italia con l’ex Real Madrid che sarebbe finito nel mirino del Torino. I granata sono infatti alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Duvan Zapata in vista della prossima stagione con il colombiano che tornerà a disposizione dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto il campionato.

Jovic rappresenterebbe una soluzione di esperienza e qualità per la squadra di Paolo Vanoli che si è trovato in una situazione non facile durante questa annata dovendo fare a meno di un centravanti di ruolo. La possibilità di tesserare una punta esperta come Jovic a costo zero rappresenta una grande opportunità per il Torino, pronto a chiudere il colpo già nelle prossime settimane.

Oltre ai granata c’è anche il Genoa che guarda con attenzione alla situazione dell’attaccante serbo che potrebbe andare a completare un reparto offensivo che al momento vede Pinamonti e Balotelli come centravanti di ruolo. Considerato il fatto che l’ex Manchester City è destinato a salutare alla fine della Serie A, Jovic potrebbe rappresentare una buona soluzione per la squadra allenata da Vieira.