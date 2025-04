Maignan addio, il Milan ha un sogno per la porta

Il rinnovo del portiere francese è diventato incerto, nonostante venisse dato per fatto: c’è già il nome di un possibile sostituto.

Oltre a Theo Hernandez, anche Mike Maignan ha un contratto in scadenza a giugno 2026. Ma a differenza del connazionale, per il portiere si è parlato più volte di accordo praticamente raggiunto.

Un’intesa verbale che sarebbe solo da formalizzare, mettendo tutto nero su bianco. L’ex Lille prolungherebbe fino a giugno 2028 (con opzione per il 2029) e vedrebbe il suo stipendio netto annuo passare da 2,8 a 5 milioni di euro. Da parte sua non ci sono mai stati particolari dubbi sulla prosecuzione della carriera a Milano, dove è felice ed è anche diventato capitano dopo l’arrivo di Sergio Conceicao come allenatore.

Non sono mancati rumors inerenti l’interesse di club stranieri per il nazionale francese. In Inghilterra si è parlato di Chelsea, Manchester United e Aston Villa. Oggi non c’è nessuna offerta, vedremo se arriveranno nei prossimi mesi.

Maignan-Milan: salta il rinnovo?

Come detto in precedenza, il rinnovo di Maignan con il Milan veniva dato praticamente per fatto. Diverse fonti hanno confermato la notizia e sembrava che fosse solo questione di attendere il momento della firma. Un po’ come successo con Tijjani Reijnders. Tuttavia, in queste settimane non è successo nulla e ora emergono persino dei dubbi sul prolungamento contrattuale di Mike.

Alcuni suoi errori tra i pali potrebbero aver indotto la dirigenza a riflettere ulteriormente su questa operazione. Maignan va verso i 30 anni e a Casa Milan forse stanno pensando anche a questo. Nel frattempo trapelano anche i nomi di portieri che potrebbero sostituirlo.

Tra questi c’è Lucas Chevalier, classe 2001 in forza al Lille. Il club rossonero potrebbe pescare di nuovo dal LOSC come nel caso di Mike. Stavolta, però, non basteranno i 15 milioni che erano stati spesi per l’attuale estremo difensore della squadra di Sergio Conceicao: nel 2021 era a un anno dalla scadenza del contratto e c’è stata la possibilità di strappare un prezzo non eccessivo.

Per Chevalier, in scadenza nel giugno 2026, il Lille chiede circa 30 milioni. Difficile immaginare che il Milan, senza incassi della Champions League nella prossima stagione, spenda una cifra simile per un portiere. Vedremo se ci sarà comunque un tentativo, nel caso in cui Maignan dovesse lasciare Milano.