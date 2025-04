Milan da favola, Guardiola con Tonali: non è un sogno, c’è l’annuncio

E’ tempo di progettare il nuovo Milan. Con l’annuncio di Fabio Paratici, si passerà alla scelta del nuovo allenatore e al mercato dei giocatori

Sono le ore di Fabio Paratici al Milan. La fumata bianca è ormai arrivata, con l’ex Tottenham e Juventus che siederà a breve sulla poltrona di Direttore sportivo del Diavolo. Una scelta, presa da Giorgio Furlani ormai da tempo: era il 18 marzo quando scrivevamo di come la decisione dell’Ad fosse ricaduta su Fabio Paratici.

I successivi incontri e le diverse telefonate sono così serviti per raggiungere l’intesa totale. Nella giornata di ieri c’è stato il blitz di Giorgio Furlani a Londra, dove era presente anche Gerry Cardinale. Il Milan, dunque, ha deciso di ripartire da Fabio Paratici, che avrà con se il suo staff, compreso Lorenzo Giani, che lavorerà nell’area scouting.

Ecco il nuovo Milan: dall’allenatore al calciomercato

Con la scelta del Direttore sportivo, per il quale ormai si aspetta solo l’annuncio ufficiale, è tempo di programmare il futuro. Un futuro che inevitabilmente passa dal nuovo allenatore e dal calciomercato. In queste ore così si stanno susseguendo tanti nomi.

Ieri era la volto di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, oggi tocca a Roberto De Zerbi e Pep Guardiola. Profili diversi tra loro, ma di altissimo livello.

Così nel corso di Tutti Convocati, programma di Radio 24, Peppe Di Stefano ha detto la sua in merito alla suggestione che porta al mister spagnolo, destinato a lasciare il Manchester City: “Guardiola sarebbe un enorme personaggio… A livello di brand, di immagine…“, afferma il giornalista, che poi aggiunge: “Prendi Paratici, prendi Guardiola, fai tornare Tonali: da ‘Cardinale devi vendere’ si ripassa a… (ride, ndr)“.

E’ evidente che un triplo colpo del genere tornerebbe a far sognare la piazza. Una piazza depressa e sconfortata per via dei risultati di questa stagione. Gerry Cardinale può dunque riprendersi il calore del pubblico solo con le scelte giuste, con un mercato all’altezza della situazione. Ora non si può più sbagliare e il mister che verrà preso ci farà subito capire quali sono le intenzione della proprietà. Il tempo è ormai scaduto, dopo un’annata fallimentare si ha l’obbligo di ripartire con forza. Ma per stasera le attenzioni saranno rivolte al derby. Qualcuno magari lo ha pure dimenticato, però, oggi è tempo di Milan-Inter