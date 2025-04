Paratici-Milan, c’è un problema da risolvere: il nodo che rischia di far saltare tutto

C’è un problema che rischia di far saltare l’accordo fra Paratici e il Milan: il nodo da sciogliere riguarda Moncada

Il Milan ha scelto Fabio Paratici per il ruolo del direttore sportivo. Giorgio Furlani, amministratore delegato e a comando dell’area sportiva, dopo un confronto con Gerry Cardinale negli States, ha puntato tutto sull’ex dirigente della Juventus invece di Igli Tare, profilo portato avanti da Ibrahimovic. Ieri c’è stato un incontro a Londra fra le parti per aggiornarsi e arrivare ad un accordo: non siamo ancora vicini alla firma perché ci sono ancora alcune questioni da risolvere. Paratici chiede sicuramente garanzie sul suo ruolo, sulla gestione delle scelte e su come dovrà collaborare con gli altri dirigenti.

Al momento, la firma del dirigente non è così scontata anche perché c’è un grosso nodo da risolvere e che rischia seriamente di far saltare tutto. E questo nodo ha un nome e un cognome: Geoffrey Moncada. Come si inserirà la figura dell’ex Monaco nell’organigramma insieme alla figura di Paratici? Per arrivare al sì definitivo, Furlani dovrà trovare una soluzione a questo problema.

Paratici e il problema Moncada: i dettagli

Da giugno 2023, cioè da quando è stato mandato via Paolo Maldini, Moncada ha assunto il ruolo di direttore tecnico. Ruolo che in carriera non aveva mai ricoperto: si era sempre occupato soltanto di scouting (tra l’altro con buoni risultati) e al Milan si è ritrovato a fare la sua prima esperienza da dirigente. Un po’ come per uno studente al primo anno di medicina ritrovarsi impegnato in un’operazione a cuore aperto.

L’arrivo di Paratici non può coesistere con quello di Moncada, e questo è già appurato. Al dirigente francese era già stato proposto il ritorno al ruolo di capo scout ed è qui che nasce l’inghippo: l’ex amministratore delegato della Juventus vuole portare i suoi collaboratori e per quella posizione ha già pensato a Giani, attualmente alla Sampdoria. La sensazione è che questo possa essere un nodo abbastanza cruciale per arrivare ad un accordo definitivo. Che, ripetiamo, nonostante l’incontro di ieri e l’ottimismo, non è per niente scontato.

Saranno necessari quindi altri incontri per arrivare ad una decisione definitiva. Furlani vorrebbe risolvere la questione entro Pasqua: due settimane quindi per sciogliere i dubbi e iniziare seriamente a programmare la prossima stagione. In ogni caso Paratici avrà inizialmente un ruolo da consulente fino al 20 luglio, quando scadrà definitivamente la squalifica per il caso plusvalenze. La prima scelta importante da prendere è quella dell’allenatore: Roberto De Zerbi ha preso quota, Conte e Allegri restano in corsa.