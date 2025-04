Scambio Milan-Verona, affare a sorpresa per i rossoneri

Il Milan pensa ad uno scambio con l’Hellas Verona per l’acquisto di un difensore: affare a sorpresa per il club rossonero

Il Milan ha scelto Fabio Paratici come direttore sportivo per la prossima stagione. Ieri Furlani è volato a Londra per incontrare Cardinale e chiudere la trattativa: l’ex Juventus, come vi abbiamo raccontato più volte, è l’uomo scelto dall’amministratore delegato per la ricostruzione del Milan. I rossoneri, dopo questa stagione terribile, devono ripartire da zero ma stavolta non possono permettersi errori: scegliere un direttore sportivo competente ed esperto con Paratici è già un primo passo, ma non basta.

Adesso è fondamentale fare la scelta giusta anche per la panchina: Antonio Conte è il sogno del dirigente (lo portò anche al Tottenham) e ha anche un buon rapporto con Massimiliano Allegri, attenzione poi alla sorpresa De Zerbi. Dopodiché, si lavorerà sul mercato ed è lì che Paratici avrà ancora più peso. Fra i giocatori presi in considerazione dalla società c’è anche Coppola dell’Hellas Verona, un difensore centrale di ottimo valore che, ai rossoneri, può tornare davvero utile. L’affare si potrebbe concretizzare grazie ad una proposta di scambio.

Idea scambio per arrivare al difensore

Il Milan sul mercato dovrà fare delle scelte importanti anche per quanto riguarda le uscite. Ci sono diversi giocatori che potrebbero non rientrare nel prossimo progetto tecnico e altri, invece, che hanno bisogno di andare a giocare per crescere. Fra questi ci sono anche i giovani, anche loro gestiti malissimo dalla società in questa stagione. L’esempio più chiaro è quello di Camarda, tenuto inutilmente a lungo in prima squadra senza mai giocare o solo per pochi minuti.

Un giocatore dotato di ottimo potenziale è senza alcun dubbio Davide Bartesaghi, anche lui chiamato spesso in prima squadra durante questa stagione. Ha avuto poche opportunità ed è per questo che per lui è fondamentale andare a giocare con continuità. Il Milan potrebbe proporlo all’Hellas Verona per uno scambio proprio con Coppola: i rossoneri però non vorrebbero perdere il controllo del ragazzo e per questo potrebbero proporre un prestito come accaduto con Zeroli al Monza a gennaio in cambio di Bondo.

Il reparto difensivo ha bisogno di essere rivisto con grande attenzione: a giugno andrà via Tomori ed è da chiarire anche il futuro di Pavlovic, senza dimenticare che anche Thiaw può partire in caso di offerte importanti. Il difensore italiano, classe 2003, autore di un’ottima stagione con l’Hellas Verona, potrebbe essere utile per migliorare il reparto e offrire un’opzione di scelta in più.