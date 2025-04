Se ne vanno dopo sei mesi, il Milan ne boccia tre

Il Milan boccia tre acquisti fatti a gennaio: dopo soli sei mesi, il club rossonero è pronto a cederli in estate. I dettagli

Durante il mercato di gennaio, il Milan ha fatto una piccola rivoluzione, sconfessando in qualche modo quanto fatto l’estate scorsa. Le cessioni potevano essere molte di più: Pavlovic ed Emerson Royal, ad esempio, erano stati venduti in Turchia ma per un motivo o per un altro alla fine non sono partiti. Vicini all’addio anche Tomori, ceduto al Tottenham, e Theo Hernandez, per il quale era stata accettata la ridicola offerta da 40 milioni del Como. Entrambi sono rimasti per loro volontà ma a giugno tantissime cose possono cambiare.

L’arrivo di Fabio Paratici sembra praticamente cosa fatta: ieri Furlani è volato a Londra per chiudere l’accordo. Con il nuovo direttore sportivo si lavorerà con grande attenzione sulle mosse di mercato e, in particolare, sullo sfoltimento della rosa. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare il Milan e fra questi anche alcuni acquisti fatti proprio a gennaio. Insomma, la sensazione è che in estate sarà vera rivoluzione.

Addio Milan dopo soli sei mesi, la società li boccia

Il Milan a gennaio ha acquistato Santiago Gimenez per 35 milioni dal Feyenoord: un investimento importante per quello che è il centravanti del presente e, soprattutto, del futuro. Bisognerà però aiutarlo con un progetto tecnico serio e che possa valorizzarlo come merita. Dei cinque arrivati a gennaio, lui e Bondo (acquistato a titolo definitivo) sono gli unici certi della conferma.

Anche Kyle Walker non sembra sicuro del riscatto: il Milan sta riflettendo considerando l’età e il lauto ingaggio. Il riscatto dal Manchester City costerebbe soltanto cinque milioni. Trattenerlo è sicuramente la scelta più giusta ma a quanto pare in società non tutti ne sono convinti. Sarà decisivo il parere di Paratici e, ancora più importante, del nuovo allenatore. Dubbi anche su Riccardo Sottil: l’esterno è arrivato dalla Fiorentina con grande stupore con la stessa formula ma fino ad oggi lo abbiamo visto in campo davvero poco.

Il riscatto dai viola è fissato per 10 milioni ed è probabile che a queste cifre l’affare non si farà. Nessun dubbio invece su Joao Felix: il portoghese rientrerà dal prestito secco al Chelsea. Non ha convinto per niente il Milan che non proverà ad acquistarlo a titolo definitivo. La decisione su di lui è già presa e non sembrano esserci margini per un cambio di rotta, a meno che in questi ultimi due mesi non dovesse mettersi definitivamente in luce.