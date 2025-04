Succede a fine derby: reazione inaspettata dopo Milan-Inter

Ecco cosa è successo al termine di Milan-Inter dopo il fischio finale. Era da tantissimo che non si vedeva: il punto della situazione

E’ finito in parità il derby di Milano tra il Milan di Sergio Conceicao e l’Inter di Simone Inzaghi. Dopo un primo tempo senza reti, ci pensa Tammy Abraham, sfruttando una giocata di Youssouf Fofana a portare avanti il Diavolo. I nerazzurri, però, riescono a trovare il gol del pareggio con un grande tiro di Hakan Calhanoglu. Un vero bolide quello del turco, che piega letteralmente le mani a Mike Maignan.

Il Milan rialza, dunque, la testa dopo la prova negativa di domenica sera contro il Napoli e si giocherà la qualificazione nella sfida di ritorno, in programma il prossimo 23 aprile. La finale di Coppa Italia resta così un obiettivo ancora possibile per il Diavolo.

Un Diavolo che è stato sostenuto dall’inizio alla fine dalla propria tifoseria. La Curva Sud ha infatti messo da parte i cori contro la proprietà e la squadra, per incitare Rafa Leao e compagni. Al termine del match così la squadra si è recata sotto la Curva applaudendo i propri sostenitori. A quel punto si è levato il coro: “Noi vogliamo undici leoni!”.

La Curva Sud, soddisfatta dall’atteggiamento di Maignan e compagni, abbraccia, dunque, la squadra dopo il fischio finale come non succedeva da tempo. Per una serata la stagione negativa è stata messa da parte. Tutti uniti per provare a volare a Roma insieme.