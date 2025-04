Theo Hernandez ha detto sì, tifosi del Milan gelati: ha scelto la sua nuova destinazione

Il futuro del terzino francese dovrebbe essere lontano da Milano: senza rinnovo, la cessione sarà scontata.

Ci saranno diversi cambiamenti nel Milan del futuro e uno di questi potrebbe riguardare la fascia sinistra difensiva. Com’è noto, la permanenza di Theo Hernandez viene data come fortemente improbabile.

Nonostante si sia detto disposto a rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2026, in questi mesi la trattativa non è mai decollata. Non trapela particolare fiducia sul raggiungimento di un accordo. Oggi il nazionale francese percepisce uno stipendio netto annuale di circa 4,5 milioni di euro e vorrebbe un aumento, ma il suo rendimento stagionale rende difficile accontentarlo.

Normale che la società rossonera si interroghi sull’eventualità di fare un investimento oneroso sul nuovo contratto dell’ex Real Madrid. Se il giocatore desse dei buoni segnali di ripresa nel finale di questa stagione, allora ci potrebbero essere più chance di firmare un accordo.

Theo Hernandez via dal Milan? Dove potrebbe andare

Se Hernandez e il Milan non dovessero riuscire a raggiungere un’intesa nei prossimi due mesi, la cessione sarà scontata. Il club non intende rischiare di perderlo a parametro zero e sarà disposto ad ascoltare offerte, anche se il prezzo del cartellino sarà inevitabilmente più basso di un po’ di tempo fa sia a causa della scadenza contrattuale ravvicinata sia per via di tante prestazioni poco convincenti in questi mesi.

Probabile che il Milan accetti 25-30 milioni per la vendita di Theo, che nel mercato di gennaio ha rifiutato il trasferimento al Como. Quest’ultimo aveva proposto oltre 40 milioni per comprarlo e la dirigenza rossonera aveva detto sì, segnale chiaro del fatto che il francese non fosse considerato per niente intoccabile.

Anche se il Como ha una proprietà ricchissima e un progetto ambizioso, Hernandez vuole un palcoscenico più importante. Se non potrà rimanere al Milan, cercherà di approdare in una delle big europee. La sua destinazione preferita fuori Milano è il Paris Saint Germain, dove milita già suo fratello Lucas. Già in passato c’è stata qualche voce su un eventuale trasferimento a Parigi, anche se va detto che Luis Enrique ha in Nuno Mendes un terzino sinistro titolare di alto livello e che oggi Theo difficilmente potrebbe soffiargli il posto.

Soluzione PSG teoricamente la più gradita per l’ex Real Madrid, però attualmente complicata. Attenzione al Bayern Monaco, che per diversi mesi dovrà fare a meno di Alphonso Davies a causa di un grave infortunio. Il club bavarese si era interessato a Hernandez già nel recente passato, vedremo se ci sarà un tentativo. Al Bayern ha giocato anche suo fratello Lucas e Monaco non sarebbe troppo lontano da Milano, dove la compagna Zoe Cristofoli è felice di vivere e lavorare.